A fost dat startul Campionatului Europei de Motocross (VIDEO,FOTO)

Astăzi a avut loc deschiderea Campionatului Europei de Motocross printre juniori, la categoria motociclete cu o capacitate a motorului de 65-85 cm cubi, transmite Noi.md

Evenimentul se desfășoară sub egida Președintelui Republicii Moldova și mai include Campionatul Balcanic și campionatul moldovenesc tradițional „Cupa Gagarin”.

"I-am salutat pe toți participanții la competiții – concurenți din Republica Moldova și din alte nouă țări, inclusiv România, Ucraina, Israel etc. Am apreciat nivelul înalt de prergătire al sportivilor noștri și le-am urat succes participanților de peste hotare. Totodată, mi-am exprimat încrederea că oaspeții țării noastre vor aprecia la justa valoare calitatea traseului reconstruit totalmente. De asemenea, le-am adresat mulțumiri organizatorilor Campionatului – Federației de Motociclism din Republica Moldova pentru pregătirea extraordinară a competiției și am anunțat despre înțelegerea preliminară de a organiza în țara noastră una dintre etapele Campionatului Mondial de Motocross din anul 2020", a spus Igor Dodon, care a fost prezent la eveniment.