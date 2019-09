Ziua Uşilor Deschise la Ministerul Apărării

Cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la înfiinţarea Armatei Naţionale, Ministerul Apărării organizează duminică, 1 septembrie, Ziua Uşilor Deschise, iar fiecare vizitator se va putea simţi un adevărat ostaş. Cele mai multe distracţii sînt organizate pentru micii vizitatori.

Totul va culmina cu o demonstraţie de forţă a angajaţilor Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger”, relatează Mesager.Pe lîngă exersarea mersului în pas cadenţat, militarii Armatei Naţionale au lustruit cu multă acurateţe armamentul şi utilajul din dotare.„Fecare vizitator o sa aibă posibilitatea de a manevra orice puşcă - lunetă, orice mitralieră cît şi să manevreze cu tunul acesta antiaerian. Pentru doborîrea ţintelor aeriene aici aveţi pe cîmpul de luptă, acţionează cu mecanisme ochire în direcţie şi înălţime”, a explicat Dumitru Isaico, locotenent major din Regimentul Rachete Antiaeriene.„Am adus bază militară de instrucţie ceea ce reprezintă obiectele explozibile detectoarele de mine pe care le folosim în cazurile cînd plecăm în misiuni de deminare, echipamentele speciale pe care le avem în dotare şi toate materialele necesare în caz de depistare a obiectelor explozibile”, a spus Nicolae Chilaru, comandant al Plutonului Deminare al Batalionului de Geniu.Cele mai atractive vor fi cursele cu obstacole, la care vor putea participa toţi doritorii.„Prima va fi o teroliană. De la înălţimea de 10 metri copiii se vor da jos pe funie, mai departe merge un obstacol care simulează cîmpul de luptă, trecerea sub sîrmă ghimpată, acum lucrează efectivul pentru a construi o plasa de păianjen şi după asta vor trece un pod din funie care simulează trecerea prăpastiei în munţi. Ultimul obstacol prezintă un labirint din funii prin care copilul trece şi în aşa mod el are de trecut opt obstacole”, a menţionat Grigore Scutelnic, căpitan, Batalionul cu Destinaţie Specială.„Promovăm forţa Armatei Naţionale şi credem noi că sîntem o instituţie care trebuie să arătăm societăţii că sîntem un exemplu. Plus, prin aceste elemente, în deosebi expoziţiile sau drapelele istorice sau acele elemente tradiţionale care s-au păstrat de secole arătam societăţii şi nemijlocit promovăm acea idee de patriotism de educaţie civică şi tot ce este mai sfînt pentru noi şi pentru poporul nostru”, a spus Vitalie Ciobanu, şef al Centrului de Cultură şi Istorie Militară.Toţi vizitatorii vor avea posibilitatea să guste mîncarea ostăşească şi să participe la un concert susţinut de interpreţi autohtoni şi cîteva trupe muzicale din cadrul Ministerului Apărării.