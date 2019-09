Ziua Naţională a Vinului-2019 se va desfăşura într-un format mai extins

Ziua Naţională a Vinului va fi sărbătorită în 2019, anul unui simbolic majorat de la prima organizare, într-o “ediţie aniversară mai extinsă, ca spaţiu şi perioadă de desfășurare, mai savuroasă, mai distractivă, mai internaţională”.

Data evenimentului rămîne neschimbată – primul weekend din octombrie, 5 şi 6 octombrie, însă startul sărbătorii va fi dat cu o săptămînă mai devreme, de către vinăriile cu potenţial oenoturistic din ţară. Acestea îşi vor deschide uşile pentru oaspeţi, începînd cu 28 septembrie şi pînă pe 13 octombrie.În premieră, pe 5 şi 6 octombrie, Oraşul Vinului se va extinde dincolo de Piaţa Marii Adunări Naționale, cuprinzînd Scuarul Catedralei „Naşterea Domnului”, care va găzdui Şcoala Vinului și Curtea Țărănească, iar pe scena din strada pietonală „E. Doga” din Chișinău vor urca artişti autohtoni şi de peste hotare: trupa „Via Dacă”, Pasha Parfeni , formaţia „Tharmis”, Lupii&Calancea Band, Dj Marcus Lower, LUIKU(Ucraina), Vița de Vie (România), Niko de Transilvania (România) ş.a.Vinurile vor putea fi degustate, în funcţie de regiunea din care provin, standurile celor peste 65 de vinificatori fiind amplasate în baza hărții regiunilor cu Indicaţie Geografică Protejată.De asemenea, vizitatorii celei de-a 18-a ediţii a Zilei Naţionale a Vinului vor putea opta, ca şi în anii precedenţi, pentru achiziţionarea unui Carnet al Degustatorului. Acesta va include informații despre vinăriile prezente la sărbătoare și vinurile oferite spre degustare, 12 tichete pentru degustare, programul celor două zile festive, reduceri pentru materialele promoționale, precum și bilete pentru călătoria cu transportul public.“Conceptul de sustenabilitate, încadrat în eveniment deja de cîţiva ani, va fi extins, iar Ziua Naţională a Vinului, ediţia a XVIII-a, va fi şi mai prietenoasă mediului prin optimizarea consumului de energie electrică, utilizarea energiei regenerabile, reducerea cantității de deșeuri produse, trierea deșeurilor (colectarea separată), reciclarea, utilizarea unor materiale biodegradabile, a mobilierului ecologic, etc.”, au precizat surse de la MADRM.Ziua Națională a Vinului a devenit deja un eveniment internațional. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, comuna Snagov din România va găzdui, în perioada 14-15 septembrie, Ziua Vinului Moldovenesc. Evenimentul va reuni 26 de vinificatori sub brandul de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Ziua Vinului Moldovenesc va fi marcată și la Iaşi, între 21-22 septembrie, precum şi la Baia Mare, în data de 28 și 29 septembrie. Startul a fost dat în Belarus, unde Vinul Moldovei a fost celebrat pe parcursul weekend-ului trecut, pe 7-8 septembrie.Festivalul Vinului din Moldova, ulterior denumit oficial “Ziua Naţională a Vinului”, s-a desfăşurat pentru prima dată în 2002, la iniţiativa preşedintelui de atunci al R. Moldova, Vladimir Voronin . Tradițional, evenimentul are loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și la vinăriile din ţară, în primul weekend din luna octombrie, după recoltarea strugurilor. Festivalul celebrează tradiţiile bogate ale vinificaţiei în Moldova, care datează din secolul al XV-lea. Scopul manifestării constă în promovarea și consolidarea imaginii țării noastre ca un important stat vitivinicol, asigurarea suportului pentru dezvoltarea sectorului, cunoașterea produselor vinicole, facilitarea procesului de includere a Moldovei pe traseele internaționale turistice ale vinului, atragerea investitorilor și turiștilor, sporirea consumului intern de băuturi de înaltă calitate, familiarizarea cu obiceiurile, cultura și tradițiile populare.