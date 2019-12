Voluntarii din Germania vor împărţi daruri pentru mii de copii din Moldova

Feeria sărbătorilor de iarnă îşi face simţită prezenţa. Un grup de 70 de tineri din Germania au venit cu şase TIR-uri încărcate cu daruri pentru copiii din Moldova.

Aceştia au pornit deja prin ţară şi urmează să împartă peste 30 de mii de cadouri. Primele daruri au ajuns la copiii de la gimnaziul din Dănceni , raionul Ialoveni , transmite NOI.md cu referire la publika.md. "Am primit mănuşi, lego, dulciuri. Mă bucur foarte tare"."Am primit un fular, o carte de colorat, o căciuliuţă, mănuşi. Sunt fericită!""Am un set de jucării. Ciocolate am primit şi o minge. Cel mai mult îmi place mingea".Darurile aduse din Germania i-au impresionat şi pe părinţi, care le-au mulţumit voluntarilor pentru gestul frumos."Am fost miraţi că au venit aici, sînt foarte impresionată. Noi ne străduim să le mai cumpărăm copiilor, dar acesta e un gest frumos şi ei se bucură"."Este un proiect la nivel de Uniunea Europeană. Colegii şi prietenii noştri din Germania, împreună cu copii de acolo, pregătesc aceste daruri. Deci, fiecare copil de acolo pregăteşte cîte un dar pentru echivalentul vîrstei lui şi deja dacă este băiat sau fată. Este vorba despre jucării, rechizite, haine sau produse de igienă", a spus coordonatorul de proiect din Moldova, Ion Crudu.Voluntarii din Germania vor merge şi vor împărţi personal darurile."Am început să facem acte de caritate acum 19 ani, cu două mii de pachete. Astăzi, după 19 ani, aducem zîmbete pe feţele a 173 de mii de copii din această ţară. Cei care ne văd şi care au un post de muncă cu un salariu decent sacrifică o săptămînă din vacanţă şi aduc zîmbete pe feţele copiilor din această ţară. Asta este cel mai frumos, să aduci cadouri din partea unor copii pentru alţi copii", a spus coordonatorul de proiect din Germania, Andrew Fordyce.Timp de trei zile, voluntarii vor reuşi să împartă daruri pentru copiii din 25 de raioane. Caravana din Germania vine în ţara noastră pentru al nouălea an consecutiv.