Vocea Poporului: Numele cărei personalități ați atribui Aeroportului Internațional Chișinău?

Sophie Midrigan, elevă în clasa a X-a la o școală din Chișinău și o tînără activistă civică, a propus ca Aeroportul Internațional Chișinău să fie redenumit în cinstea lui Eugeni Doga, așa cum mai multe aeroporturi din lume, cum ar fi cel din Varșovia, Budapesta, Salzburg, Rio de Janeiro și Parma, poartă deja numele unor compozitori celebri. Noi.md a decis să-i întrebe pe cetățeni în numele cui ar denumi aeroportul nostru?

Părerile au fost împărțite. Unii cetățeni au sugerat cele mai cunoscute personalități moldovenești, alții au oferit propriile variante, sînt și cei care consideră că denumirea ar trebui să rămînă aceeași.

"Îl putem numi în cinstea oricărei personalități celebre".

"În cinstea vreunui compozitor, probabil. Eugen Doga. Îmi place foarte mult de el".

"Ștefan cel Mare. Pentru că el este cea mai importantă persoană."

"În mod tradițional, aeroportul din Chișinău. Să rămînă așa. Avem o mulțime de oameni celebri, așa că e greu de decis. Poate Bieșu".

"Eu cred că numele aeroportului nu trebuie schimbat. Cred că ar trebui să rămînă la fel. Nu văd nicio problemă în schimbarea numelui."

"Ar fi mai bine să poarte numele unui artist."



"A existat o propunere de a-l numi după Eugen Doga. Avînd în vedere toate activitățile ilegale care se întîmplă acolo, cred că ar trebui să rămînă Aeroportul Internațional. Atît"

"Probabil, Ștefan cel Mare. El este cel mai cunoscut moldovean."

"Loteanu nu se potrivește pentru că a fost un regizor de film celebru. Nici Dimitrie Cantemir nu are legătură cu categoria avioanelor și aeronauticii, în care este specializat aeroportul. Totuși, pot spune că aeroportul nostru nu are nevoie de un nume, pentru că toată lumea îl cunoaște ca Aeroportul Chișinău. Nu este nevoie să dăm un nume unei locații care are deja un nume cunoscut de toată lumea. Cel mai bine este să nu-l redenumim".

"Păi ar trebui să vedem cîțiva dintre piloții moldoveni".

"Doga, numai Doga. Acesta este compozitorul meu preferat, care îmi place foarte mult".

De asemenea, Noi.md s-a adresat cititorilor săi cu un sondaj: Numele cărei personalități ați atribui Aeroportului Internațional Chișinău?

Potrivit rezultatelor sondajului nostru, majoritatea cititorilor - 32,9% au spus că l-ar numi după Dimitrie Cantemir, 32,6% - după Ștefan cel Mare, iar 15,2% - după Eugen Doga.

Vedeți mai jos rezultatele sondajului. La sondaj au participat 1.667 de persoane.

De asemenea, cititorii Noi.md au răspuns la sondaj pe canalul nostru de viber.

Astfel, 62% dintre abonați spun că ar redenumi aeroportul din Chișinău în cinstea lui Ștefan cel Mare, 21% l-ar numi după Eugen Doga și 8% după Maria Bieșu.

Pentru alte rezultate ale sondajului, vedeți mai jos.