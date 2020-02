„Viorica Cosmetic” lansează trei game noi de produse (VIDEO) ©

Compania moldovenească de produse cosmetice - Viorica a venit cu surprize neașteptate și în acest an la expoziția Beauty.

De această dată, vizitatorii expoziției vor avea mare ocazie să testeze cîteva produse noi, la care echipa de dermatologi a companiei a lucrat mai bine de un an și jumătate. Mai exact, „Viorica Cosmetic” scoate la rampă trei game noi, prin care-și propune să-și surprindă plăcut clienții.

„Expoziția Beauty este un prilej în plus ca să comunicăm clienților noștri despre schimbările noastre, pe care le-am pregătit în decurs de mai bine de un an și jumătate cu o echipă de dermatologi. În primul rînd, puteți să vedeți că s-a schimbat aspectul vizual. Totodată, am lucrat foarte minuțios asupra ingredientelor și componentelor active în produsele Viorica Cosmetic. Cu mare drag, lansăm gama Viorica Vie, care are la baza sa complexul viefenol, care este un complex de antioxidanți. Este un must have al produselor pentru îngrijirea facială pentru locuitorii orașelor. Venim și cu alte două game noi – Viorica Basic și Viorica Nordica”, a declarat șefa secției PR „Viorica Cosmetic”, Lilia Tatarciuc.

Cei care vor vizita expoziția Beauty din acest an, trebuie să știe că „Viorica Cosmetic” le-a pregătit și o surpriză.

„În cadrul expoziției, ca să comunicăm mai mult despre produsele noi, și anume despre gama Viorica Vie, am lansat și un challenge – schimbă crema ta pe crema Viorica. Fiecare vizitator al standului Viorica poate să aducă un tub de cremă de față, de orice brand, și el va fi schimbat pe crema nutritivă din gama Viorica Vie. Îi așteptăm pe toți pînă duminică și să testeze crema noastră nutritive și să-i vadă proprietățile în sine”, a adăugat Lilia Tatarciuc.

Expoziția Beauty se desfășoară în perioada 27 februarie - 1 martie, la Moldexpo.