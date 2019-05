Viorel Varzari, care l-a denunțat pe Andrei Tranga, apare cu declarații în spațiul public

Viorel Varzari, omul de afacere care a scris denunț pe numele lui Andrei Tranga, proprietarul rețelei de restaurante Andy’s Pizza, denunț după care cel din urmă a fost arestat, a apărut cu declarații în spațiul public.

Acesta a oferit un interviu pentru Zeppelin Investigation, proiect care ar fi afiliat holdingului media GMG, care aparține liderului PD, Vlad Plahotniuc. În fragmentul de interviu, publicat astăzi pe rețelele de socializare, Viorel Varzari spune că Grigore Caramalac și Andrei Tranga se cunosc din anii ’90 și că primul ar deține o parte din afacerea Trabo Plus, care-i aparține lui Andrei Tranga.La rîndul său, avocatul Ion Dron spune că Andrei Tranga neagă că are afaceri cu Grigore Caramalac: „Se încearcă pe omul de afaceri Andrei Tranga de a-l lega de Caramalac pentru a-l ține în arest. Domnul Tranga are explicații făcute pe cîteva pagini unde dărîmă orice argument că ar avea afaceri cu dînsul, dar nimeni nu-l întreabă despre acest lucru, la Procuratură nimeni despre asta nu-l întreabă”, a spus Ion Dron.Andrei Tranga a fost reținut de procurorii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) la sfîrșitul lunii aprilie, într-un dosar penal deschis pentru şantaj.La rîndul său, avocatul omului de afaceri spune că acesta pledează nevinovat și că inițial, Procuratura a anunțat că Tranga a fost arestat pentru șantaj, ulterior s-a dovedit că a fost arestat pentru trafic de influență.