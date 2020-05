Victor Ştirbu – tăietorul în piatră de la Soroca

Pentru prima oară am auzit numele lui Victor Ştirbu în toamna anului 2007, la scurt timp după încheierea tradiţionalului Festival al Vinului din Moldova, la care Dlui a primit titlul de cîştigător în domeniul său profesional şi s-a învrednicit de titlul onorific ‒ meşter-faur.

Victor Ştirbu a devenit, de asemenea, învingător al concursului „Cel mai bun beci din Moldova” a anului 2007. Am avut apoi ocazia să vizionez şi un mic eseu televizat despre acest beci. Pentru orice eventualitate mi-am sunat prietenii de la Soroca întrebîndu-i, dacă nu-l cunosc cumva pe acest om. Spre marea mea surprindere, am aflat ca nu numai că-l cunosc de mult timp ci şi că îi sînt prieteni. Astfel am ajuns să-l vizitez pe maestrul-tăietor în piatră ‒ Victor Ştirbu.

Dlui ne-a întîlnit în casa sa nouă nefinisată încă şi a început să ne arate cu mîndrie casa şi zona de odihnă din grădina pentru prieteni, unde totul a fost făcut cu mîinile proprietarului, iar apoi am coborît în faimosul beci. Anume aici a şi avut loc în mare parte conversaţia noastră şi desigur nu fără a gusta din vinul roşu minunat, făcut de asemenea de Victor. Iar apoi am mers prin curte, care este, de fapt, un adevărat atelier în aer liber. Trebuie să vă spunem că cei mai mulţi dintre meşterii cioplitori în piatră de Cosăuţi preferă să lucreze în aer liber şi doar vremea rea îi face să intre în ateliere.

