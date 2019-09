Victimele exploziei de la cafeneaua „La Soacra”, la protest în fața Curții de Apel

Victimele exploziei de la cafeneaua „La Soacra” au protestat, marți dimineața, în fața sediului Curții de Apel (CA) Chișinău. „Dosarul bate pasul pe loc”, au declarat manifestanții nemulțumiți. Contactat de AGORA, serviciul de presă al instanței nu ne-a răspuns la telefon, scrie agora.md.

„Acuș sînt patru ani de la explozie, dar hotărîre nu e. Ne poartă dosarul de la CA, la CSJ, pe urmă înapoi la CA. Două persoane stau acasă, dar ei sînt cei mai vinovați. Ne-am adresat o dată, de două, de trei ori, am venit la CA. Din martie am venit la CA și încă nu se examinează, dosarul stă pe loc. Am fost și am întrebat de ce, dar nimeni nu vrea să stea de vorbă cu noi. Aici se pate pasul pe loc și nu se face nicio dreptate”, a spus o victimă, care activa ca bucătăreasă la cafeneaua „la Soacra”.„Au trecut ani de zile, dar nu am avut nicio dreptate. Vrem să ne dea un rezultat, să ne facă dreptate”, a menționat tatăl unui tînăr care a suferit diverse arsuri în urma exploziei.„Ne poartă pe drumuri ca pe niște proști. Ne ajunge cuțitul la gît”, a subliniat un protestatar.Deși au încercat să discute cu reprezentanții Curții de Apel, protestatarii au fost rugați să părăsească sala. „Întrebați grefierul”, a spus o angajată. „Grefierul de cîteva zile nu mai răspunde la telefon”, a menționat o victimă.Amintim că, încă în ianuarie 2018, Curtea de Apel Chișinău a înăsprit pedepsele acuzaților din dosarul „La Soacra”. Ulterior, acesta a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Peste un an, adică în martie 2019, CSJ a decis să expedieze dosarul la reexaminare la CA Chișinău.Pe data de 9 ianuarie 2016, un incendiu puternic s-a produs în cafeneaua „La Soacra” din Piaţa Centrală a capitalei, după ce în local a explodat o butelie cu gaz. Au avut de suferit 13 persoane, toate fiind spitalizate. Patru dintre acestea au decedat.