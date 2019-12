Veteranii de război vor primi alocații de 300 de lei (DOC)

Deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege privind modificarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.

Mai exact, parlamentarii au votat pentru majorarea alocației lunare pentru veterani de la 100 lei la 300 de lei, deși în proiectul inițial alocația urma să fie majorată pînă la 500 de lei, lucru cu care Guvernul Chicu nu a fost de acord, transmite NOI.md cu referire la cotidianul.md Conform proiectului de lege, de alocații va beneficia un număr de 35,500 de veterani participanți la luptă, dintre care peste 27,200 participanți în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova.În cadrul dezbaterilor din Legislativ, autorul proiectului, deputatul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, Gheorghe Braşovschi, a fost întrebat de a venit cu această inițiativă abia acum, dat fiind că deputatul este la al doilea mandat.„PDM, partidul din care faceți parte, fiind la guvernare a reușit foarte bine să dezbine veteranii în ai noștri și ai voștri, de parcă ei au luptat pentru pămînturi diferite. Grav este faptul că lipsurile, sărăcia și durerea veteranilor au fost folosite în mod perfid de către putere pentru ai face complici la jocurile murdare. Înțelegem că prin acest proiect sînteți conștienți că alocația lunară de 100 de lei este pur și simplu umilitoare pentru acești oameni. Vom susține acest proiect de lege, dar întrebarea mea este de ce tocmai acum v-ați amintit de veterani, lăsîndu-i în toți acești ani cu mîna întinsă”, a întrebat deputata Blocului ACUM Platforma DA, Stela Macari.În replică, Braşovschi a declarat că nu este cazul ca proiectul să fie politizat și că a venit cu inițiativa acum, deoarece a promis să facă asta în mandatul al 2-lea.„Nu cred că este cazul să ne implicăm adînc în politică la acest proiect, deoarece eu cunosc problemele veteranilor nu din auzite, am trăit, trăiesc și muncesc alături de ei. Am promis că atunci cînd ajung în mandatul 2 voi face tot posibilul ca veteranii să aibă susținere din partea statului. Acum mi-a venit rîndul”, a spus deputatul PDM.Conform proiectului inițial, alocația urma să fie majorată pînă la 500 de lei, însă Guvernul Chicu a cerut ca, la prima etapă, majorarea să fie de 300 de lei.În context, deputatul Blocului ACUM Platforma DA, Alexandru Slusari, a spus că Blocul va vota pentru mărirea alocației pînă la 500 de lei și propune ca Guvernul să identifice surse și să le includă în bugetul de stat pînă la votarea acestuia în a doua lectură.„Propun să votăm proiectul în prima lectură, poate și în a doua, cu alocații propuse de autorii proiectului, adică 500 de lei, iar la legea bugetului să identificăm această sumă. Noi vom vota pentru alocațiile de 500 de lei. Solicităm Guvernului să examineze cum poate identifica 64 de milioane de lei și pînă la votarea în a doua lectură a legii bugetului de stat să le includă în proiect”, a declarat Slusari.Proiectul a fost votat doar în prima lectură, deși Comisia de specialitate a propus și votul în lectura a doua.„Este avizul Guvernului, unde se spune că sursele identificate permit mărirea alocației pînă la 300 de lei. Nu trebuie să facem o promisiune politică, că de la 100 lei am mers direct la 500 de lei și să nu avem o sursă. Nu va fi corect față de veterani. Pînă la determinarea sumei lăsăm proiectul votat doar în prima lectură”, a precizat preșdinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.