Veronica Mihailov-Moraru, despre mersul reformei justiției: "Sîntem la o etapă mult mai bună"

Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, dă asigurări că starea de lucruri în domeniul justiției a avansat, comparativ cu jumătate de an în urma. „Sîntem acum într-o altă etapă, mult mai bună”, a declarat ministrul la emisiunea „Cabinetul din Umbră”, transmite Noi.md.

Șefa de la justiție a precizat că mai este nevoie de puțin timp pentru consolidarea noilor mecanisme introduse în lege și care urmează a fi puse în aplicare.

„Pentru noi este foarte clar unde sînt probleme și care sînt soluțiile. Ne mai trebuie puțin timp să consolidăm mecanismul. Am fost în situația de blocaj la începutul anului, pentru că mecanismele care erau pe hîrtie nu funcționau și acum de un an și ceva tot construim mecanismule, dar a fost o anumită rezistență, am depășit această rezistență după multe discuții, negocieri.

Iar acum ma bucur că CSM dă dovadă de inițiative bune, avem o conclucrare mult mai sănătoasă decît anterior. Și acum lucrăm la capacitarea CSM-ului și organelor sale interne, ca să-și facă treaba bine și să curețe sistemul de acei judecători care nu sînt tocmai onești”, a precizat Veronica Mihailov-Moraru.

Potrivit ministrului, grație instituirii colegiului unic de evaluarea a judecătorilor, în funcții vor fi promovați doar judecătorii onești. Totodată, a fost perfecționat mecansmul de răspundere disciplinară, precum și eliminate lacunele legislative care permitea tergiversarea dosarelor în instanțele de judecată.

Anterior aveam mecanismul de răspundere discplinară, dar nu prea am văzut noi multe cazuri clare de pedepsire disciplinară. Dacă și ajungeau în instanța de judecată, peste ani ne trezeam cu decizii contrare. Termenul de prescripție a fost mărit, astfel ca să nu se ajungă la situația îndelungată de verificare a unui judecătorilor și ultreior expira termenul de prescripție. Deci, pas cu pas, aceste aspecte cel puțin ce țin de organul de autoadministrare, deja începem să consolidăm aceste instrumente. În paralel se lucrează și pe alte domenii, probleme ce țin de salarizare, a spus ministrul.

În ceea ce privește restanțele menționate în raportul Comisiei Europene, funcționara a menționat că documentul constată și progrese semnificative, pe lîngă aspectele critice.

„Cred că pînă la toamnă vom avea progrese și mai bune”, se arată convinsă Veronica Mihailov-Moraru