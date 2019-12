Veaceslav Polunin: Trebuie să fim fericiți! (VIDEO)

Lumea noastră este foarte frumoasă și oamenii ar trebui să o îndrăgească, să extindă hotarele bunătății, căldurii și gingășiei, și să fie fericiți deoarece anume fericirea omului este principalul sens de dragul căruia totul în lume se mișcă.

Opinia a fost exprimată de clovnul sovietic și rus Veaceslav Polunin, unul dintre cei mai remarcați clovni ai epocii noastre, romantic și filosof, autor al legendarului „Show de zăpadă” care a împărtășit cu echipa de filmare a „Vocea Americii” gîndurile despre cele mai principalele și cele mai tainice lucruri, relatează Noi.md.„Cred că sînt unul din ultimii romantici dintre cei puțini rămași. Dar eu sînt îndrăgostit de această lume și pentru mine ea este frumoasă! Deși mulți consideră că ea este rea. Eu nu cred așa”, a menționat Veaceslav Polunin.În opinia lui, cel mai mult omul duce lipsă de gingășie.„Cuvîntul „gingășie” practic a dispărut, a devenit forță, încredere, perseverență. Valoarea acestui cuvînt s-a pierdut, de parcă acesta nu mai înseamnă nimic, nu mai valorează nimic. Am primit de la părinți, de la prieteni atîta gingășie, încît m-am mirat de ce aceasta brusc dispare în jur. De aceea ea este prezentă pe ascuns în toate lucrările mele”, a mărturisit vestitul clovn.„Am remarcat un lucru: cu cît mai multe distrugeri sînt, cu atît mai multă armonie se caută. De aceea acest lucru înseamnă că cu cît mai mult de extind limitele haosului, răutății, greutății etc. cu atît noi, oamenii, avem nevoie de mai multă lărgire a hotarelor bunătății, căldurii, gingășiei”, a specificat Veaceslav Polunin.Potrivit lui, proștii constituie o parte importantă a Universului, o parte importantă a lumii.„Cineva trebuie să fie cel mai rău. Și el își asumă acest lucru ca o povară și o duce, ajutîndu-i pe ceilalți să se simtă victorioși. Un prost este pur și simplu sensul fundamental al oricărei comunități umane. Și de aceea noi am creat această Academie a proștilor pentru a ajuta cît de puțin această lume să se simtă puțin mai încrezută în sine. Cei inteligenți au crezut că pot ajuta lumea să fie fericită. Nu au reușit. Proștii întotdeauna au fost fericiți, fără a lupta pentru aceasta. Iar ceilalți încearcă să lupte. Nu trebuie să lupți, trebuie doar să fii fericit și gata. Și noi urmărim, de exemplu, cum epicentrele de bucurie se mișcă dintr-o țară în alta. Spre exemplu, ele ai fost la Londra pe vremurile hippy, puțin mai tîrziu s-au mutat la Amsterdam. În prezent sînt la Berlin. Eu privesc harta Europei, cum se mișcă această energie de creare a lumii. Adică, tot tineretul, toți pictorii se află acum la Berlin”, a relatat celebrul clovn.Referindu-se la faptul ce înseamnă fericirea pentru el, el a menționat că întotdeauna a fost fericit.„Fericirea mea este într-un fel prostească. Nu există o fericire generală. În schimb există unele principii. De exemplu, principala mea regulă pe care eu am găsit-o este să faci doar ceea ce îți face inima să zvîcnească. A doua regulă sună în felul următor: fericirea apare doar atunci cînd faci ceva împreună cu cei pe care îți vine să-i îmbrățișezi. Noi încercăm să punem pe cîntar credința împreună cu povara acestei lumi. Iar fericirea omului și este sensul principal de dragul căruia totul se mișcă”, a specificat Veaceslav Polunin.