Vacanta relaxanta, fara infectii urinare ©

Razele de soare care se joaca dimineata in marea linistita, nisipul cald si valurile care iti gadila talpile in timp ce te plimbi pe plaja, petrecerile pana la rasarit cu prietenii…

Le duci dorul si abia astepti concediul ca sa te bucuri iar de toate din plin. Nimic nu-ti tulbura gandurile care zboara vesele catre vacanta mult asteptata. Nici macar sacaitoarea infectie urinara care are prostul obicei de a-ti strica cele mai faine momente.

Este bine sa stii ca infectia urinara este mai frecventa vara, cand organismul se deshidrateaza mai repede, favorizand astfel acumularea de bacterii la nivelul vezicii urinare. Deliciile culinare condimentate sau alcoolul modifica PH-ul urinei, spre bucuria microorganismelor care isi fac de cap in zona ta intima.

Asadar, ca sa fii sigura ca vacanta ta va fi lipsita de neplacerile provocate de infectia urinara, este bine sa urmezi cateva sfaturi:

1. Ai grija sa te hidratezi. Bea minim 2 litri de apa in fiecare zi si opteaza pentru fructe apoase sau zemoase.

2. Ia cu tine doar lenjerie intima din bumbac, care lasa pielea sa respire. Lenjeria din materiale sintetice mentine umiditatea, creand exact conditiile optime dezvoltarii infectiilor. Din acelasi motiv, hainele stramte sunt de evitat vara.

3. Alege cu atentie produsele de igiena intima. Multe dintre produsele pe care le folosesti pot irita uretra si pot duce la instalarea unei infectii. Foloseste doar produse testate dermatologic.

4. Nu amana sa mergi la toaleta. Abtinerea de la urinare favorizeaza aparitia infectiilor urinare.

Afla in doar 30 de secunde daca ai infectie urinara

Daca se intampla insa sa simti nevoia sa mergi des la baie, presiune in zona pelvina si usturimi la urinare, atunci iti recomandam sa faci un test rapid pentru depistarea infectiilor urinare pana vei primi rezultatele de la laborator. Testele rapide te ajuta sa afli daca te confrunti cu o infectie urinara prin depistarea leucocitelor, eritrocitelor si nitriților produsi de bacteriile din urina.

Testele rapide se folosesc acasa sau in vacanta, simplu, ușor, si in 30 de secunde știi sigur. Cum? Pregateste proba de urina. Introdu timp de 1 secunda banda test in proba de urina astfel incat cele 3 campuri de testare sa fie scufundate complet. Scoate banda test si așeaz-o orizontal pe o suprafata uscata cu campurile de testare in sus, timp de 30-60 de secunde, pentru a permite

realizarea reactiilor. Compara culorile de pe banda test cu cele din tabelul de culori si citește rezultatul.

In cazul in care rezultatul testului este pozitiv, consulta un medic pentru tratament adecvat.