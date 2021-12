Vacanța de iarnă, într-un peisaj de poveste. Topul pensiunilor din R.Moldova care te așteaptă de sărbători

Vin sărbătorile de iarnă, iar gîndul moldovenilor zboară la vacanță. Dat fiind faptul că încă sîntem într-o perioadă pandemică, tot mai mulți locuitori ai țării își îndreaptă privirile spre o vacanță acasă, pe tărîmul nostru mioritic care ascunde atîtea comori turistice încă nedescoperite.

Echipa Noi.md a pregătit un top al pensiunilor unde poți petrece o vacanță de iarnă de vis.

VILA ETNICA

Vila Etnica care se află în Butuceni, Orhei, reprezintă un complex de clădiri arhitecturale unice pe terase de diferite niveluri, situat pe malul abrupt al rîului Răut, la poalele unei stînci, care amintește de un dragon dormit, la marginea localității Butuceni, care este parte a unei rezervații cu o istorie unice - Orheiul Vechi, păstrînd frumusețea naturală originală si urme ale civilizatiilor antice.

Atmosfera calda, bucatarie naționala, peisaje frumoase- tot ce este nevoie pentru o vacanța perfecta

Cum ajungi?

GAGAUZ SOFRASI

Gagauz Sofrasi se află în localitatea Congaz. Proprietatea are un restaurant care servește preparate din bucătăria locală, iar oaspeții beneficiază de parcare privată gratuită.

Cum ajungi?

CASA VECHE

Pensiunea Turistică „Casa Veche” dispune de 12 locuri de cazare, o terasă în stil rustic și un restaurant cu bucătărie regională, precum și un spațiu pentru masterclass-uri culinare. Majoritatea produselor folosite în meniul restaurantului sînt crescute cu multă grijă în propria grădină, sau sînt procurate de la gospodarii din lunca Nistrului.

Cum ajungi?

FATA MORGANA

Conform vechilor legende, “Fata Morgana” înseamnă miraj și miracol. Exact senzații le simți cînd ajungi la pensiunea cu același nume, situată pe un urcuș de stîncă, cu vederea bătrînului Nistru în față și splendoarea codrilor Orheiului în spate. Parcurzînd o distanță de aproximativ 30 km de Orhei, Criuleni și 59 km de Chișinău, tu, neobositu-le călător, îți vei satisface setea de frumos, adrenalina și specialități gastronomice tipice zonei.

Cum ajungi?

ZĂVOIUL NISTRULUI - ECO VILLAGE

Zăvoiul Nistrului ECO village- locul perfect unde sa-ți retragi sufletul de griji. Odată ajuns aici, te bucuri de splendoarea noului, întrucît pensiunea a fost construită în anul 2019 și dispune în exclusivitate de băi în butoaie în stil japonez. La pas grăbit poți ajunge să vizitezi chiar și cetatea Sorocii în toată splendoarea ei, întrucît pensiunea se află la doar 5 km de orașul Soroca, iar seara la întoarcere te poți bucura de un pahar de vin fiert la foișor, avînd o priveliște mirifică în față.

Cum ajungi?

HANUL LUI HANGANU

O oră și jumătate desparte agitația și zgomotul urban de liniștea și împrejurările mioritice rupte din poveste. Pensiunea, se află în raionul Rezina, satul Lalova, la 100 km de Chișinău. Hanul aparține familei Hanganu, care vă așteaptă cu drag și este gată să vă deservească cu tot respectul și bunătatea sufletului.

Cum ajungi?

LA GURA CUPTORULUI

Pensiunea ”La Gura Cuptorului” este amplasată într-o locație deosebită, unde tradiționalul se împletește frumos cu actualul, iar obiceirile sînt păstrate cu sfințenie, lasînd în spatele ei dealurile verzi, iar în față, în toată splendoarea lui, curge rîul Prut.



Pensiunea se află în s.Văleni, un loc pitoresc încărcat de energie pozitivă și oameni primitori, la o distanță de 25 km de or. Cahul, pe traseul internațional Cahul – Galați (RomÎnia) , și la 200 km de or.Chișinău.

Cum ajungi?

VILA DORULUI (Molovata Nouă, r. Dubăsari)

Binecunoscuta zonă balneară din s. Molovata Noua găzduiește stațiunea de cazare “Vila Dorului”, oferind confortul camerelor cu balcon propiu, piscina exterioară, acces la wellness centru, restaurant și cel mai important, spații amenajate pentru copii. Restaurantul pregătește exclusiv din produse ECO, crescute pe teritoriul pensiunii.

Cum ajungi?

CASA AGRICULTORULUI VARZARI

Casa Agricultorului Vărzari este situată în Butuceni și oferă o priveliște spre complexul muzeal Orheiul Vechi. Toate camerele pensiunii au balcon cu vedere la rîu Rîut. În acestă zonă vă puteți bucura de o retragere în natură, deoarece locul amplăsării pensiunii e sub stîncă. Puteți să vizitați Complexul Orheiul Vechi, practica kayaking, zbor cu parapanta, drumeție, etc.

Cum ajungi?

VILLA ROZ

Vila Roz este o pensiune turistică, care își urmăreşte să păstreze tradiţiile moldovenești. Vă invităm să descoperiți frumusețea naturală a regiunii, cît și bucatele tradiționale moldovenești gustoase ca la mama acasă.

Situată pe partea stÎngă, la intrarea în satul Trebujeni, Vila Roz este înconjurată de privelişti, bogăţii naturale şi istorice, pe care le veţi putea savura din plin. Pensiunea se află pe malul rîului Răut şi are amplasarea perfectă pentru a descoperi toate monumentele arheologice și istorice din apropierea complexului arheologic „Orheiul Vechi”.

Cum ajungi?

BAHMUT CLUB

La BahmutClub, situat în codrii seculari ai Călăraşilor, descoperim o părticică din Moldova tradiţională şi modernă în acelaşi timp. Un colţ de rai învăluit în linişte şi aer curat oferă relaxare maximă, în condiţii prielnice de cazare atÎt vara, cÎt şi iarna.

Cum ajungi?

ECO RESORT BUTUCENI

Iarna pe colinele Butuceniului arată senzațional. Albul imaculat acoperă culmile, iar soarele formează urme de cristale pe zăpada înghețată. Este o priveliște impresionantă care îi ademenește pe vizitatori. Oaspeții vin aici anume iarna să redescopere jocurile copilăriei.

De la mic la mare, ies la săniuș pe văile pensiunii. Doza de adrenalină mișcă săniile pe pÎrtii, iar bulgăreala și omuleții din zăpadă sînt la ordinea zilei.

Cum ajungi?

CASA DIN LUNCĂ

Casa din luncă este amplasată într-o zonă pitorească pe malul rîului Răut, parte a complexului muzeistic Orheiul Vechi. În apropiere sînt un șir de atracții turistice de vizitat.

De iarna pÎnă toamna pensiunea are un program de agrement foarte divers și interesant, de la plimbatul cu trăsura cu cai la barca pe rÎu.

Cum ajungi?

CASA DE SUB STÎNCĂ

Agropensiunea „Casă de sub StÎncă” este situată în inima Orheiului Vechi , complex istoric și muzeu în aer liber. Aflată la intrarea în satul Trebujeni, agropensiunea Casa de sub Stîncă este amplasată chiar sub stÎncă, ceea ce trezește și mai mult interesul turiștilor. Aici te vei simți ca acasă, vei savura liniștea naturii, bucătăria tradițională și atmosfera rurală!

Cum ajungi?