Un ultim omagiu pentru Viorel Mardare

Prieteni, colegi şi pur şi simplu admiratori ai creaţiei lui Viorel Mardare au venit la Catedrala Sfînta Teodora de la Sihla din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu regizorului.

Trupul neînsuflețit al artistului va fi acolo pînă la ora 12:30, după care cortegiul funerar va porni spre cimitirul central de pe strada Armenească.



Deosebit, talentat, mărinimos, iubitor de viață și mereu săritor la nevoie. Anume așa îl descriu prietenii și apropiații lui Viorel Mardare.



"El întotdeauna a fost un luptător, deși poate părea un luptător mai ironic, dar a luptat pînă în ultima clipă", a menţionat Cristian Saulea, prieten.



"Eu mai iubitor om de viață n-am cunoscut. Nouă o să ne trebuiască viețile noastre întregi ca să înțelegem cît de tare a iubit el lumea, Moldova, pe mama și pe toți prietenii săi", a afirmat Rodica Cheptene, colegă.



Printre cei care au venit pentru a-şi lua rămas bun de la regretatul regizor se numără și fostul decan al Facultății de Jurnalism din cadrul USM, unde Viorel Mardare și-a făcut studiile.



"A fost un student nici cel mai bun, nici cel mai rău, dar a fost spiriduș, un animator, un om fără de care grupa nu putea să existe", a declarat Mihail Guzun, fostul decan al Facultății de Jurnalism, USM.



"O sfîrlugă de băiat. A fost împreună cu feciorul meu. E trist, foarte trist. Nu-mi vine a crede. Am impresia că se întîmplă lucruri atît de crunte. La noi se duc cei mai buni", a precizat o femeie.



"Prin activitatea sa încerca să ne trezească, să ne arate că putem să facem ceva mai mult și o să avem un viitor mai frumos", a spus un bărbat.



Un ultim omagiu i-au adus lui Viorel Mardare şi oameni care l-au cunoscut doar prin creaţiile sale:



"Nu l-am cunoscut pe Viorel, dar îi admiram creația, i-am citit textele și eu am venit mai mult pentru că am considerat că e frumos să vin să-l cunosc, să zic așa, post-mortem".



Viorel Mardare s-a stins din viață sîmbătă, la numai 37 de ani. Regizorul a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer.