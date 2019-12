Un tînăr regizor talentat nu intenționează să părăsească Moldova

Tînărul regizor talentat, actorul Daniel Muntean a spus într-un interviu oferit portalului Noi.md că nu intenționează să părăsească Moldova, menționînd că îi place Chișinăul și îi este confortabil să locuiască și să muncească în el, și în capitala Moldovei există un potențial mare pentru activitate și dezvoltare.

Daniel Muntean este fondatorul și directorul artistic al teatrul liber de cameră „Totem” care s-a deschis la Chișinău pe 8 septembrie 2019. În acest an, el a primit premiul Uniunii Teatrale la nominalizarea „Cea mai bună poveste a anului” pentru piesa „ Frumoasa adormită”.El a studiat la facultatea de regizor a Universității Slavone. Încă fiind student, a făcut practica de actorie la Teatrul „De pe strada Trandafirilor”, iar după ce a absolvit universitatea, în 2015, a continuat să lucreze în acest teatru în calitate de actor și regizor, juca și în același timp punea în scenă spectacole. În patru ani, a lansat cinci spectacole - „Muzicienii din Bremen”, „Prințul Aladdin”, „451 de grade după Fahrenheit”, „Frumoasa adormită” și „Omul în căutarea sensului”.„Am lucrat patru ani în acest teatru, dar în primăvara anului 2019, am plecat din el. Iar după un timp oarecare mi-am deschis propriul teatru „Totem”, în care timp de patru luni am pus în scenă patru spectacole. În paralel, am obținut un loc de muncă la Teatrul dramatic rus de stat Cehov, unde de asemenea combin două profesii – cea de actor și de regizor. În Teatrul Cehov am reușit deja să pun în scenă piesa „Floare de foc” (”Аленький цветочек”), premiera căreia a avut loc pe 25 decembrie”, a menționat Daniel Muntean.Solicitat să vorbească despre planurile sale ulterioare, turnee, el a spus că nu ar vrea să plece nicăieri.„Am călătorit destul, am fost în turnee în mai multe țări. Vreau să fiu acasă și să pun în scenă spectacole. Am avut un scop - să înființez un teatru la Chișinău. Îmi place acest oraș, mă simt confortabil în el. Am fost în țări din lumea a treia unde oamenii sînt cu adevărat subnutriți. Chișinăul are toate posibilitățile și mult potențial. Da, este greu. Dar plecînd într-o altă țară, de asemenea te confrunți cu probleme, deoarece există și acolo greutăți. Aici trebuie doar să depui un pic de efort și să-ți faci treaba”, a specificat tînărul regizor talentat.