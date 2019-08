Caz ieșit din comun: Un tînăr din Moldova s-a trezit din comă cu ajutorul muzicii (VIDEO) Societate 6 august 2019, 13:00

În clasa întîi, Victor Crihan a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia s-a aflat în comă timp de o lună. Mama i-a pus pe urechi căștile în care răsuna piesa pe care el a cîntat-o la un concert.

Nimeni nu s-a așteptat că Victor se va trezi. Acum, el are un talent care impresionează orice juriu și public, se arată într-un reportaj.

„Medicii ne-au recomandat să-l trezim cu o emoție puternică. Am pus muzica pe care o cînta, piesa lui. S-a întîmplat minunea, s-a trezit. Cînd l-am întrebat ce a auzit, prin semne mi-a comunicat că „Este piesa mea”, a povestit mama lui Victor, Natalia Crihan, care este violonistă.

În mai 2019, la concursul republican „Și tu poți fi o stea”, a obținut premiul mare.

Victor Crihan spune că vrea să devină medic. „Vreau să ajut lume care trece prin greutăți, așa cum am trecut eu”.