Un taximetrist din Chişinău şi-a pus un brad pe acoperișul mașinii (VIDEO)

A împodobit bradul și l-a instalat… pe acoperișul mașinii. Un taximetrist din Capitală spune că a decis să o facă pentru că așa se simte el mai bine și că încearcă astfel să atragă mai mulți clienți.

S-a gîndit și ce să facă dacă cineva va încerca să-i fure pomul - a pus unul de rezervă în portbagaj, transmiteu referire la Protv.md. Nicolae este taximetrist de jumătate de an. Spune că pentru prima dată, sărbătorile de iarnă nu-l vor prinde acasă, ci la muncă.Așa că s-a gîndit cum să simtă din plin atmosfera de Crăciun și și-a instalat un brad… pe mașină.”Și la clienți poate le este mai bine, dar, și pentru mine este mult mai plăcut, pentru că zi de zi sînt la serviciu, și eu mă simt mai bine în preajma sărbătorilor de iarnă”, a declarat șoferul.Iar de cînd poartă pomul cu el peste tot, a ajuns în centrul atenției. Pînă și polițiștii îl admiră."Mulți cînd stau la semafor, care claxonează, care arată bravo, care mă filmează, care mă fotografiază”.Și în caz că cineva va încerca să-i fure bradul, are unul de rezervă."În afară de pomul instalat pe mașină, bărbatul are și alte decorațiuni – cîteva jucării în formă de Moș Crăciun.Abia după ce și-a împodobit autoturismul, spune că urmează ca și în locuință să pună un brad de Crăciun.