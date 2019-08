Un regizor moldovean realizează un film care va fi difuzat și în SUA (VIDEO)

Regizorul din Moldova, Igor Sadovski, anunță o nouă premieră. De această dată, regizorul va realiza o co-producție istorică dintre Statele Unite ale Americii și Moldova.

Alături de Global Genesis Group, Pascaru Production și Décor Time, Sadovski va regiza primul film de groază, de lung metraj din cariera sa, „Charllote”. Producția este finanțată parțial de Centrul Național al Cinematografiei.Filmările au loc în Moldova, la Chișinău . „Cea mai dificila parte a fost selectarea actorilor, pentru că trebuie să fie vorbitori de engleză”.Drepturile de distribuție la nivel mondial le deține Global Genesis Group. Prin urmare, s-a decis că premiera filmului va avea loc prioritar în Statele Unite ale Americii. „Pentru filmul Charlotte am contract de Co-producție și distribuție internațională cu Global Genesis Group LLC din Las Vegas, deci ei se vor ocupa de lansarea filmului și vor să o facă în USA.”„Charlotte” este un film de groază inteligent, care amintește de filmul Jordan Peele „Get Out” și „Eereditary”. „Charlotte” începe cu cercetătoarea paranormală suedeză, Anja Nilsson, care găsește elixirul tinereții, ajutată de o cameră Polaroid supranaturală. Aparatul foto ajunge în mîinile unei tinere pe nume Charlotte. „Charlotte” este scris de italianul Filippo Santaniello.„Filmul „Charlotte” este cel mai important proiect din cariera mea. Este a doua colaborare de succes cu Global Genesis Group. Acest film este un ambasador, un proiect internațional și am decis să îl filmăm în engleză. sîntem încîntați să redăm această poveste, care va stimula vizual și va crește groaza publicului. Avem speranțe mari”, spune regizorul Igor Sadovski.Pentru prima dată, Igor s-a întîlnit cu Charles Morris jr. producător executiv de la GGG, la festivalul de la Cannes 2019, unde au încheiat un contract de distribuție pentru Werner Gruber (2019), primul lungmetraj al regizorului. „Tot atunci am început tratative pentru Charlotte (2020) pentru distribuție și co-producție. Lor (GGG) le-au plăcut lucrările mele, deci vor să colaborăm”.„Am fost entuziasmați să-l întîlnim pe talentatul Igor Savorski la Cannes, anul acesta. Am fost atît de impresionați de primul primul său lungmetraj, „Werner Gruber”, că am semnat imediat pentru distribuție la nivel mondial. Cînd Igor ne-a abordat despre coproducția unui film de groază, am fost imediat de acord. sîntem încîntați că „Charlotte” începe să se filmeze în Moldova în această săptămînă și, din nou, această coproducție cu Republica Moldova demonstrează amploarea globală a proiectului. Așteptăm cu nerăbdare să finalizăm lucrările asupra filmului „Charlotte” și să lansăm un nou film care urmează să fie premiat la mai multe festivaluri de film”, spune Charles Morris Jr, VP de la Acquisition & Development al Grupului Global Genesis a declarat.