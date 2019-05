Un regizor din Moldova, inclus în shortlistul pentru Premiul European pentru Presă

Regizorul moldovean Ion Donică a este nominalizat pentru Premiul European pentru Presă la categoria Inovații 2019.

Proiectul „The Drums of Democracy” (Tobele democrației) are șanse mari să fie desemnat cel mai bun reportaj video realizat de Ion alături de colegii lui.Ion a absolvit, în anul 2012, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova din Chișinău , specialitatea regizor de film și editare video. Tînărul regizor s-a alăturat platformeicare a fost creată pentru a oferi sprijin tinerilor talente din Europa să-și dezvolte propriile produse media.Pentru a vedea filmele care fac parte din proiectul „The Drums of Democracy”