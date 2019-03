Un profesor își cheamă colegii la proteste Societate 28 martie 2019, 13:30

Vasili Tataru este un profesor care a devenit cunoscut datorită critcilor exprimate în adresa Ministerului Educației.

El nu este de acord cu situația care se produce în sistemul de învățământ din cauza că profesorii trebuie să completeze o grămadă de hîrtii în loc să facă mai multe activități cu copiii, transmite Noi.md

În contextul inițierii campaniei „Vreau să devin pedagog”, lansată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care își propune să creeze mai multe facilități pentru tinerii pedagogi, Vasili Tataru îndeamnă profesorii din întreaga țară să i-a parte la un protest în luna mai cu genericul „Vrem să ne ocupăm de copii, nu de hârtii!”

Priviți mai jos mesajul pe care l-a publicat pe pagina lui de Facebook.

„Renunțarea la toate aceste hârtii inutile ar însemna adevărata Reformă a învățământului! Avem curajul s-o facem? Cerem ELIMINAREA cu adevărat a Birocrației din școli, inclusiv eliminarea completării catalogului electronic de către cadrele didactice la fiecare sfârșit de an. Îmi aduc aminte cum prin decembrie am venit plouat, transportul aglomerat, flămând de dragă dimineață, am scris rapoarte, dări de seama, analize de sfârșit de semestru, nu-mi reușeau calculele, cu sutimi, miimi (…) Se întuneca, toți plecau, eu rotungeam, trei tipuri de registre ale elevului. Ce s-a făcut, or de ce nu s-a schimbat sistemul de învățământ? Cerem în mod urgent să se ia atitudine, în caz contrar ne rezervăm dreptul la un Protest de amploare în luna mai”, a conchis Vasili Tataru.