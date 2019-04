Un pod din Telenești s-a prăbușit. Primăria: Bugetul e la zero (FOTO)

Oamenii din satul Ordășei, raionul Telenești sunt nevoiți să meargă mai mult pentru a ajunge la destinația de care au nevoie, după ce podul din localitatea s-a năruit.

,,Este o problemă pentru oamenii care merg pe jos pentru că e riscant, dar, cel mai greu e pentru șoferi care sunt nevoiți să înconjoare pentru a ajunge dintr-un capăt în altul al satului. Acest pod unește două mahalale. Nu este acces”, a declarat secretarul Primăriei Ordășei, Valeriu Gorun fiind contactat de Noi.md.Fiind întrebate cînd a fost reparat ultima oară, autoritățile locale dau din umeri.,,Nu știe nimeni cînd a fost reparat ultima dată. Acest pod are mai mult de 200 de ani. Prin anii '60 el a fost înălțat, că înainte el era jos în rîpă. Acum s-a prăbușit anume partea care a fost înălțat. Baza podului e întreagă, el deasupra s-a năruit. Să fi fost asfaltat sau măcar betonat deasupra, apele poate nu se scurgeau în țărîna de pe pod. Nu e de la noi, e de la natură”, a mai adăugat secretarul Valeriu Gorun.Totodată, secretarul a mai declarat pentru Noi.md că primarul localității e pe foaie de boală și el nu știe nimic despre ce va urma în privința la această problemă.Ulterior, am contactat responsabilii de la Contabilitatea Primăriei pentru a afla dacă sunt bani în bugetul localității pentru a fi reparat acest pod.,,Despre suma necesară pentru reparație sau reconstrucție nu se știe încă nimic. La moment cazul se evaluează. A fost o comisie raională de la Direcția Construcții și Situații Excepționale, documentele sunt în lucru. în scurt timp vom avea avizul. în dependență de evaluări privind cheltuielile, vom avea nevoie de un deviz de cheltuieli sau un proiect mai amplu. La moment nu știm despre finanțare. Ce pot să vă spun, e că în bugetul Primăriei nu avem nici un leu”, sunt datele Contabilității Primăriei Ordășei, raionul Telenești.De asemenea, am făcut o solicitare la Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru un comentariu privind acest caz. Pînă în momentul publicării știrii, redacția Noi.md nu a primit nici un răspuns.