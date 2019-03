Un pasager al zborului Fly One a povestit despre aterizarea de urgență la Chișinău

Un pasager al zborului companiei Fly One, care a efectuat o aterizare de urgență la Chișinău, și-a împărtășit impresiile despre accident.

Reamintim că, luni, 11 martie, avionul cursei Chișinău-Moscova a efectuat o aterizare de urgență la aeroportul din Chișinău la o oră după decolare.Pe o rețea socială a apărut povestea unui pasager, în care bărbatul a descris tot ce s-a întîmplat la bordul avionului defect (stilul, ortografia și punctuația autorului sînt păstrate), scrie point.md "Sfatul meu, prieteni! Nu încercați să zburați cu compania Flyone, nu vă puneți viața proprie și și a celor dragi în pericol de moarte. Eram la bordul aeronavei cu soția mea și fiica mea mai mică, Anastasia, de opt ani, care a zburat pentru prima dată în viață cu un avion.După aproximativ 20 de minute de la decolare, căpitanul a anunțat pasagerii despre apropierea unei zone de turbulență. Puțin mai tîrziu, au apărut însoțitoarele de bord cu cărucioarele de mîncare. În acest moment, pilotul informează pasagerii că avionul are o defecțiune tehnică și trebuie să ne întoarcem la aeroportul din Chișinău. De ce a făcut-o, eu, sincer, nu am înțeles. După acest mesaj, însoțitorii de bord, fiind în stare de șoc, au început să împingă în panică cărucioarele în vestibulul și nu au mai apărut.(...) Acestor oameni deștepți nu le pasă de viața oamenilor, ei au un singur scop - să-și umple buzunarele, riscînd cu oamenii, ducîndu-i în avioane vechi și uzate", a scris bărbatul.Mai tîrziu, compania aeriană și-a cerut scuze de la călători. După cum s-a dovedit, în timpul zborului, piloții au primit un avertisment cu privire la depresurizarea cabinei și, în conformitate cu procedurile de rigoare, au decis să se întoarcă pentru controale suplimentare. "Noi înțelegem indignarea pasagerilor, dar piloții au acționat în conformitate cu regulamentul. Pasagerii au primit tot sprijinul necesar de la companie", se spune în declarația Fly One.