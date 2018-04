Un fotograf moldovean, jefuit de 12 mii de euro într-un spital din România

Trei angajaţi ai Spitalului Judeţean Bistriţa (România) au fost reţinuţi de mascaţi în după-amiaza zilei de marţi, 24 aprilie.

Vadim Malogolovenko, basarabeanul - un cunoscut fotograf în Ucraina - ajuns în spitalul din Bistriţa după ce a fost împuşcat de şase ori, acuză că i-au fost furaţi banii după internare.

Este vorba despre un brancardier, o angajată la registratură şi de o femeie de serviciu. Malogolovenko a reclamat că i-au dispărut în spital 12.000 de euro, bani pe care i-ar fi avut asupra lui în momentul în care a fost internat în stare gravă.

Potrivit Adevărul.ro, cei trei angajaţi au fost luaţi pe sus de către mascaţi, chiar în timp ce se aflau la muncă. Primul pas a fost sigilarea dulapurilor personale de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), care a şi fost închisă pe perioada în care s-au aflat mascaţii şi poliţiştii de la investigaţii criminale la spital.

Cel care a făcut plîngerea penală în acest sens a fost păgubitul. Anchetatorii au verificat şi camerele de supraveghere din UPU, însă managerul general al unităţii spitaliceşti, Gabriel Lazany, a evitat să spună dacă furtul a fost înregistrat video.

Lazany a recunoscut, însă, incidentul şi a oferit şi cîteva detalii: „Am primit un mandat de percheziţie domiciliară pentru trei dintre angajaţii de la Unitatea de Primiri Urgenţe. Este vorba despre furt calificat, sînt cercetaţi pentru furt calificat. Urmează percheziţiile domiciliare. Este vorba despre pacientul care a fost împuşcat, acesta a reclamat că i s-a sustras o sumă de bani. Organele de cercetare ne-au solicitat înregistrările, pentru că în UPU este absolut tot monitorizat şi înregistrat.

„Noi le-am pus la dispoziţia organelor competente, iar aceştia urmează să îşi facă treaba. Din cîte am înţeles este vorba despre 12.000 de euro (n.r. - suma furată de cei trei angajaţi ai spitalului). Un registrator, o îngrijitoare de curăţenie şi un brancardier. Am înţeles că procedura este de sigilare a dulapurilor personale, după care vor merge pentru percheziţie domiciliară, după care se întorc. Plîngerea a fost făcută de către cetăţeanul păgubit. El a reclamat că s-a întîmplat chiar cînd a ajuns în UPU. Cînd a venit atunci împuşcat, a spus că a avut la el o sumă de bani, acum nu pot să vă spun mai multe, că eu nu am văzut banii”, a adăugat acesta.

Amintim că Malogolovenko a fost găsit împuşcat sîmbătă, 14 aprilie, la ora 3.30, pe un deal din comuna bistriţeană Cepari, de către un agricultor care ieşise dis-de-dimineaţă să-şi are pămîntul cu tractorul.

Cetăţeanul domiciliat în Odessa, Ucraina, fusese împuşcat cu şase gloanţe de către un partener de afaceri din Republica Moldova. Atacatorul încercase să-l spînzure în prealabil, dar Malogolovenko a scăpat din laţ şi a încercat să fugă, fiind împuşcat în alergare.

Atacatorul lui a fost prins trei ore mai tîrziu în judeţul Maramureş, într-unul dintre filtrele făcute de Poliţie. A încercat să scape şi a fost reţinut doar după ce oamenii legii l-au ameninţat cu pistolul. Este vorba despre un cetăţean basarabean pe nume Maxim Filoglio (40 de ani), condamnat de mai multe ori în Republica Moldova pentru infracţiuni comise cu violenţă.

Adus la Spitalul din Bistriţa în stare gravă, cu trei gloanţe încă aflate în corp, Malogolovenko a fost transferat la Cluj-Napoca pentru extragerea unui glonţ din zona gîtului. După un drum de 120 de kilometri, medicii clujeni l-au trimis înapoi la Bistriţa, transmiţîndu-le colegilor de la Spitalul Judeţean Bistriţa că rănitul poate fi operat şi acolo. Intrat în operaţie în seara zilei de sîmbătă, 14 aprilie, Vadim Malogolovenko a reuşit să se recupereze miraculos, fiind externat de medicii bistriţeni marţi, 24 aprilie.

Presa din România scrie că surse din anchetă spun că cei doi făceau trafic de ţigări şi că neînţelegeri în afaceri au condus la izbucnirea conflictului violent.