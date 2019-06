Un designer din Moldova transformă pălăriile în adevărate opere de artă (FOTO)

Născut la Chișinău și absolvent al Facultății de Arte a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Vlad Straticiuc se numără printre cei mai buni designeri de pălării din întreaga lume, creațiile lui ajungînd la petreceri regale și fiind apreciate la cele mai renumite concursuri.

Cariera propriu-zisă a moldoveanului a început încă la facultatea pe care o absolvise, devenind profesor de tehnici textile. Totuși, istoria lui Vlad a prins culoare și formă în anul 2004, cînd tînărul a mers la o expoziție în sudul Spaniei, unde l-a cunoscut pe designerul Roberto Diz, scrie zugo.md Spaniolul l-a convins pe moldoveanul nostru să colaboreze cu el la crearea unei colecții de rochii de seară și de mireasă. În scurt timp, atelierul lui Roberto i-a devenit a doua casă. Tot aici, designerul basarabean a primit și prima comandă de pălărie.„Una dintre clientele noastre m-a intrebat dacă aș putea face și o mică pălărioară împreună cu rochia. Nu aveam deloc experiență și nici nu știam cum se face asta, dar am acceptat. Nici măcar materialele necesare nu le aveam, însă am redat o formă pălăriei din sîrmă pe care am acoperit-o cu stofa rămasă de la rochie”, își amintește designerul despre prima sa creație.Comenzile pentru pălării au început să vină una după alta, iar cu fiecare lucrare terminată, pălăriile moldoveanului au început să cucerească jurații zecilor de concursuri din întreaga lume, dar și inimile multor doamne de renume.Recent, una dintre pălăriile semnate de Vlad a completat ținuta unei invitate a petrecerii Garden Party, organizate de Casa Regală din Romînia, la Palatul Elisabeta, designerul spunînd că aceasta, probabil, este una dintre cele mai impresionante vînzări ale sale.De asemenea, de-a lungul practicii sale, Vlad Straticiuc a adunat mai multe comenzi neobișnuite sau, cel puțin, lucrări făcute pentru persoane influente. Cîțiva ani în urmă, designerul a primit o comandă tocmai din Africa de Sud, de la un cumpărător care-și dorea două pălării, pentru el și prietena sa, cu care și-au făcut apariția la una dintre extravagantele petreceri ale soților Hung.Designerul preferă să expună maximă originalitate și creativitate în pălăriile pe care le confecționează, fiecare dintre ele remarcîndu-se prin forme și culori neobișnuite. Vlad își găsește inspirația în natură, reușind să combine atît munca de designer, cît și cea de florist.