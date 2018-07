Un adevăr din spatele zîmbetului de pe podium (VIDEO)

Un zîmbet frumos și parametrii necesari pentru a fi solicitată de multe branduri din țara noastră.

Anastasia Cebotari este o tînără care știe exact ce vrea de la viață și muncește pentru asta. Astfel, la doar 18 ani, ea este make-up artistă, model și, în curînd, studentă.

În urmă cu cîțiva ani căuta un mod de a scăpa de rutină și plictiseală, însă nici idee nu avea cît de mult îi va schimba viața decizia pe care urma să o ia. La îndemnul mamei sale, Anastasia a hotărît să facă o școală de modelling și anume atunci a fost momentul cînd a fost observată de mai mulți creatori de modă din țară.

„La scurt timp după ce am început să frecventez școala de modelling am fost invitată să particip la concursul Fashion Week. Atunci am înțeles că am potențial și că sînt apreciată, de asta am ales să continui”.

Anul acesta a absolvit liceul și urmează să depună actele la facultate. Și chiar dacă profesia pe care urmează s-o deprindă nu ține de modelling, tînăra nu va renunța la visul ei, și anume acela de a defila pentru Dolce & Gabbana.

„Îmi doresc foarte mult să defilez pentru acest brand, deoarece admir toată munca lor. Poate o să reușesc, poate nu, dar o să încerc și o să lucrez foarte mult pentru asta”.

Deși sînt frumoase și admirate de mii de oameni, modelele se luptă cu stereotipurile care persistă în societate. Astfel, pentru a afla cum e viața înafara podiumului, sacrificiile pe care le fac tinerele pentru a ajunge în lumina reflectoarelor, dar și cîteva mituri ce țin de această profesie, urmăriți interviul realizat de ZUGO cu Anastasia Cebotari.