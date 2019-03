Un activist a fost pedepsit pentru huliganism (VIDEO)

Activistul civic Alexei Dimitrov a fost amendat de poliție cu 1000 de lei după ce a filmat conflictul avut cu avocata Ala Popa, în incinta oficiului central al Judecătoriei Chișinău.

Dimitrov a fost găsit vinovat de oamenii legii de huliganism nu prea grav.

Poliția a dat curs plîngerii depuse de către Ala Popa pe numele lui Dimitrov precum că aceasta este cea care a fost agresată psihologic și moral la 11 decembrie 2018. Potrivit procesului-verbal întocmit de poliție, Alexei Dimitrov „a tulburat liniștea publică, încălcînd normele morale manifestate prin purtare brutală, încălcînd în mod grosolan drepturile și libertățile altor cetățeni”.Totodată, oamenii legii au respins plîngerea depusă de către activist pe numele avocatei Popa. Aceștia au argumentat că acțiunile avocatei „au fost legale, fiind o urmare a acțiunilor provocatoare și jignitoare” și că „nu au adus atingere drepturilor și libertăților cetățenești” ale lui Dimitrov.Alexei Dimitrov s-a arătat indignat de decizia polițiștilor și spune că nu a fost citat pentru declarații, a primit procesul-verbal prin poștă. „Am fost sunat de cineva de la Comisia de Etică și Disciplină de la Uniunea Avocaților, care m-a anunțat că sînt vinovat și că am fost amendat cu 1000 de lei. Ulterior, am găsit procesul-verbal în cutia poștală. Este strigător la cer. Am fost lovit peste față și încă amendat. Unde este dreptatea? Nu îmi rămîne decît să plec și să uit pentru totdeauna de această țară”, a declarat activistul pentru anticorupție.md.Amintim că incidentul a avut loc la începutul lunii decembrie 2018, în urma unei ședințe de judecată care a examinat plîngerea lui Dimitrov împotriva deciziei poliției de a nu-i trage la răspundere pe patronii Restaurantului „Capitoles Park” din Parcul „Valea Trandafirilor”, mun. Chișinău, pentru gălăgia din nopțile de weekend.