Ultimele detalii din dosarul proprietarului Andy’s Pizza

Decizia magistraților privind prelungirea mandatului de arest cu 30 de zile pe numele omului de afaceri Andrei Tranga va fi pronunțată azi, la ora 17:20.

Declarația a fost făcută de avocatul omului de afaceri Ion Dron, după ședința de judecată.,,Varzari Viorel a fost doar administrator pînă în aprilie, el nu deține nici o afacere. Toate măsurile de investigație au un efect zero. În declarațiile lui Varzari nu este nimic care ar confirma ceva. Am stat 18 ore și am analizat, dar nu am găsit și nu este nici o conexiune. Pe lîngă denunț, Varzari a mai făcut cîteva explicații suplimentare. Andrei Tranga a dat explicații timp de 11 ore, în 13 pagini și le-a explicat procurorilor că nu are nicio vină”, a declarat Ion Dron.Totodată, avocatul este de părere că nu se procedează corect, și că Tranga, la fel ca Varzari, ar trebui să se afle la libertate.,,Unul stă închis și face declarații, altul stă în pat. Bănuitul Tranga putea să fie investigat 6 luni fără ca el să știe și să fie cercetat. De ce nu au procedat așa? Scopul este să îl lege pe Andrei Tranga cu Gheorghe Caramalac. Eu am întrebat care este rolul de infractor al lui Tranga. Procurorul a zis că doar explicația lui Varzari”, a mai adăugat avocatul omului de afaceri.Jurnaliștii au întrebat avocatul și cum se simte Andrei Tranga, la care li s-a spus că este în stare normala, conștientă și că el este deschis pentru colaborare dacă tot este bănuit de ceva și că nu are nimic de ascuns.În cadrul declarațiilor făcute după ședința de judecată, Ion Dron a dezvăluit și declarația lui Tranga în legătură cu Caramalac.,,Tranga a spus că s-a văzut cu Caramalac cu 4 ani în urmă, în holul unui hotel, cînd Caramalac i-a mulțumit pentru că susține sportivii”, a precizat avocatul omului de afaceri.Întrebat de ce a fost escortat de ofițerii SIS, avocatul a spus că nu știe, presupune că este o procedură oarecare, întrucît el este deținut la Centrul Național Anticorupție.Ion Dron a mai explicat jurnaliștilor de ce ședințele sînt cu ușile închise - este o procedură strict procedurală.,,Eu cu soțul meu mă văd doar vizual, la ședințele de judecată. Nu am acces la el. Cu el se comportă ca cu un animal”, a spus la rîndul său, soția lui Andrei Tranga.