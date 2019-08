Ultimele detalii din dosarul morții omului de afaceri Iurii Luncașu

Boris Babin, șoferul omului de afaceri Iurii Luncașu, găsit împușcat în seara zilei de 17 iunie, este tatăl tînărului care în vara anului trecut l-a omorît pe Teodor Țăranu, fiul analistului Anatol Țăranu.

Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către șeful Procuraturii mun. Chișinău , Ștefan Șaptefraț.„Acest lucru nu înseamnă nimic”, a precizat Ștefan Șaptefraț, menționînd că la acest moment Boris Babin are statut de martor pe dosar, el fiind cel care a apelat la 112 și a anunțat despre faptul că șeful său s-ar fi împușcat în cap.Șeful Procuraturii mun. Chișinău a dat asigurări că atunci cînd vor fi stabilite toate detaliile cazului va fi organizată o conferință de presă, „dacă va fi necesar” sau va fi un „caz ieșit din comun”.Întrebat dacă Iurii Luncașu ar fi avut careva dosare, șeful Procuraturii mun. Chișinău a precizat că nu se cunosc încă asemenea informații.„Sînt trei versiuni, Poliția are o versiune, Procuratura are alta. Noi le investigăm pe toate și o să dăm o părere unică. Pînă nu vorbim cu tot anturajul, să vedem care au fost motivele determinării. Asta o vom face foarte repede”, a declarat procurorul, precizînd că la o zi de la tragedie este imposibit de audiat rudele, avînd în vedere starea emoțională a acestora.Informația precum că omul de afaceri Iurii Luncașu, reprezentantul companiei care deține „Casa Albă”, impunătoarea clădire de la poalele parcului Valea Morilor atribuită lui Vladimir Plahotniuc , a decedat în seara zilei de 17 august a apărut în presă duminică dimineața, pe 18 august.