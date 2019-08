Țurcan: Limba există pentru ca să unească oamenii şi societatea, nu pentru dezbinare

Vladimir Ţurcan, noul preşedinte al Curţii Constituţionale, a fost întrebat de jurnalişti dacă noua componenţă va anula hotărîrea privin limba de stat în Constituţia R. Moldova.

Preşedintele CC spune că „întrebările de acest gen pot să ducă doar la dezbinare” şi că „noi avem probleme mult mai grave”.

„Eu vreau să vă spun, opinia mea personală, Eu nu sînt filolog. Nu sînt lingvist. Sînt jurist. Am inclusiv studii politice. Dar eu permanent m-am condus de un principiu: limba există pentru ca să unească oamenii şi societatea, nu pentru dezbinare. Consider că întrebările de genul ăsta, sînt întrebări care pot să ducă doar la dezbinare. Noi avem probleme mult mai grave şi mult mai complicate care trebuie să fie rezolvate. Eu consider că nu este important cum se numeşte limba”, a declarat Vladimir Ţurcan.De menţionat că vineri, atunci cînd Vladimir Ţurcan a depus jurămîntul, acesta a răspuns deputaţilor că el vorbeşte limba moldovenească „aşa cum m-a învăţat mama şi tata”.Amintim că în Constituţia Republicii Moldova, art. 13. Prevede: „Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine”.