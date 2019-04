Tulburător: Fetița unui cuplu de moldoveni plînge că vrea acasă (VIDEO) Societate 11 aprilie 2019, 16:19

Gloria Patricia, o fetiță care e stabilită împreună cu familia sa peste hotare, plînge de dorul locului numit „acasă” în Republica Moldova.

Mama acesteia a filmat un moment în care fetița i se plînge că nu are niciun prieten și că toți prietenii ei se află acum în R. Moldova și se joacă fericiți.

„Vreau să mă duc în Moldova, să-mi iau prietenii înapoi. Mie îmi e foarte dor de ei. Nu mai am niciun prieten”, îi spune Gloria Patricia, printre lacrimi, mamei sale. Mama îi promite că la vară va merge din nou în Moldova unde își va revedea prietenii și se va juca cu ei. La fel îi promite că îi va lua bobocei, după ce fetița a început iar să plîngă cînd și-a amintit că nu mai are niciun bobocel.