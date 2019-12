Transportatorii amenință cu proteste, în caz că nu crește tariful pentru călători (DOC)

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a adresat o nouă scrisoare oficială autorităților.

Membrii asociației au cerut ministrului Economiei și Infrastructurii ca să adopte decizia privind majorarea tarifului pentru transportul regulat de pasageri în trafic național, anume în această săptămînă, transmite Noi.md.

Pînă în prezent a avut loc o rundă de negocieri din trei ședințe, în care a fost prezent și ministrul Anatol Usatîi.

„În rezultat au fost idetificate mai multe măsuri care ar permite micșorarea costurilor operatorilor de transport, inclusiv excluderea controalelor abuzive, transparentizarea MEI și ANTA, lupta cu transportul ilicit, etc. Ca rezultat a fost întocmit un proiect de Memorandum de înțelegere, semnarea căruia ar putea determina operatorii de transport să reducă cerința privind majorarea tarifului de la 92 bani per km la 74-76 bani per km. Memorandumul încă nu este semnat. Astfel cerința noastră se menține de a majora tariful la 92 bani per km”, declară APOTA.