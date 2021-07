Tot mai multe cazuri de hepatită cronică, înregistrate în R. Moldova

Anual, pe data de 28 iulie marcăm Ziua Mondială a Hepatitei, scopul căreia este sporirea gradului de conștientizare a populației cu privire la hepatita virală, o maladie inflamatorie a ficatului care provoacă boli hepatice severe și cancer hepatocelular.

În acest an, genericul evenimentului este „Hepatita nu poate aștepta”, accentuînd necesitatea consolidării eforturilor la nivel mondial pentru aelimina hepatita.

Conform datelor statistice, în Republica Moldova, în anul 2020 au fost înregistrate în total 1422 cazuri (a.2019-2957) de hepatite virale, inclusiv 33(2,3%) cazuri (a. 2019-139 (4,7%) forme acute și 1389 (97,7%) a.2019- 2818 (95,3%) cazuri forme cronice. Din totalul cazurilor de hepatite virale înregistrate, 917 (64,5%) sînt hepatite virale B, C și D, 483(34,0%) cazuri purtători de Ag HBs, 10 (0,7%) cazuri hepatită virală A și 12 (0,8%) cazuri alte hepatite virale.

În perioada ianuarie – iunie 2021 au fost înregistrate 4 cazuri cu hepatită virală B acută, 11 cazuri cu hepatită virală C acută, 242 cazuri cu hepatita virală B cronică fără Delta antigen, 29 cazuri cu hepatită virală B cu Delta antigen și 291 cazuri cu hepatită virală C cronică.

În anul 2020 a fost implementată testarea de screening la hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic (TRD), sporind accesibilitatea populație la testare. Pacienții cu hepatite virale B, C şi D au acces la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă, care se realizează în baza Protocoalelor clinice naționale. Tratamentul antiviral al bolnavilor cu hepatite cronice și ciroze hepatice virale B, C, D este gratuit și accesibil, inclusiv pentru pacienții din penitenciare sau din alte grupuri vulnerabile.

Din momentul inițierii tratamentului antiviral la nivel de republică din noiembrie 2016 pînă în decembrie 2020 au fost incluși în tratamentul antiviral 22192 pacienți, din care 17820 pacienți cu HCV și 4372 pacienți cu HBV/HDV. Urmare a administrării medicamentelor antivirale au fost tratați 17621 pacienți cu hepatite cronice şi ciroze hepatice virale B, C și D și, respectiv cu hepatite cronice şi ciroze hepatice virale C – 15836 pacienți, cu hepatite cronice şi ciroze hepatice virale B – 1342 pacienți, cu hepatite cronice şi ciroze hepatice virale D – 443 pacienți. Eficacitatea tratamentului antiviral a fost estimată la 97%.