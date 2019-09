TOP-5 festivaluri gastronomice din lume...și încă unul – la Chișinău! ©

„Trebuie să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca” – spunea Moliere, dar, cu siguranță, gurmanzii nu-i vor împărtăși viziunea. Mâncarea nu mai este de multă vreme doar o satisfacere a unei nevoi de bază, ci este una dintre micile (sau marile) plăceri ale vieţii, iar festivalurile culinare care se organizează pe întreg mapamondul vin să confirme acest lucru. Dacă ai o relație specială cu „bunișorul”, te invităm să citești acest articol – poate te inspirăm să alegi următoarea ta destinație de călătorie.

Melbourne Food &Wine Festival, Australia

Este un festival gastronomic legendar, care durează 2 săptămâni și atrage peste 300 de mii de vizitatori. Evenimentul reunește cei mai renumiți bucătari și vinificatori australieni, care participă în peste 300 de activități, desfășurate, practic, în toate colțurile orașului: master-class-uri în restaurantele urbei, picnicuri pe acoperișul clădirilor sau prânzuri pentru 1000 persoane pe malul râului Yarra.

Fish & Flavors Festival, Lisabona, Portugalia

Este un festival dedicat produselor emblematice pentru bucătăria portugheză – peștelui și fructelor de mare. Durează 11 zile, timp în care își delectează vizitatorii cu delicii exotice din ființe marine văzute și nemaivăzute. Iar unde sunt fructe de mare, nu lipsește nici vinul portughez, prezentat în toată savoarea sa în cadrul unui târg dedicat.

Food Truck Festival, Bruxelles, Belgia

Este cel mai mare festival de street food din Europa, unde participanții creează adevărate opere de artă în cele mai banale food truck-uri. Atrage anual 150 000 de vizitatori, flămânzi de mâncare urbană belgiană, franceză, americană japoneză, mexicană, chineză, dar și de distracție. Iar berarii belgieni le vin în ajutor, așa ca bucatele să alunece pe gât mai ușor.

Festivalul „Taste of Chicago”, SUA

Prima ediție a celui mai mare și cel mai vechi festival gastronomic din lume a avut loc în 1980, iar astăzi evenimentul atrage circa 3 milioane de oameni anual. La „Taste of Chicago” vin să-și „măsoare” cuțitele bucătari și cofetari din Chicago, Los Angeles, New York. Toți se adună sub cerul liber, într-un parc din inima orașului. Oferta va bucura ochii și stomacul celor mai pretențioși gurmanzi, pentr că în sutele de corturi sunt expuse exemplare ale bucătăriilor din toate colțurile lumii. Nu în ultimul rând, „Taste of Chicago” a devenit atât de popular și datorită concertelor cu participarea artiștilor renumiți.

World Gourmet Summit, Singapore

Este cel mai pretențios festival culinar din lume, sinonim al expresiei „haute cuisine”. World Gourmet Summit durează aproape 1 lună, timp în care chefi cu renume mondial încearcă să-și reconfirme statutul, gătind delicii exclusiviste, având în vedere că Singapore este considerat capitala gastronomică a Asiei, așa că vizitatorii nu se lasă ușor impresionați. Fondat în 1996 de criticul culinar Peter Knipp, World Gourmet Summit este un eveniment select, unde în capul mesei stau bucate și băuturi de categorie premium.

METRO Food Fest – gustă din cel mai delicios weekend al toamnei!

Ți-am făcut poftă? Vestea bună e că nu trebuie să mergi departe ca să ți-o potolești! Chiar în ultimul weekend de septembrie, la Chișinău, se va organiza un festival gastronomic pe care merită să-l vizitezi, dacă te consideri gurmand – „METRO Food Fest”, o sărbătoare pentru toate gusturile și vârstele! Notează-ți în calendar: 28-29 septembrie 2019, orele 11:00 – 21:00, magazinul METRO 2, Chișinău.

Ia-ți familia sau gașca la cea mai gustoasă petrecere a acestei toamne, unde veți savura experiențe culinare de la micile afaceri: aveți o unică ocazie să degustați bucate delicioase, proaspete și diverse, gătite de chefii a 15 restaurante din capitală, adunați la un loc pentru a vă răsfăța papilele gustative, fie că sunteți din tabăra carnivorilor, veganilor sau dependenților de dulcișor. Nu uitați să luați carnețelul de notițe, pentru că pe scena festivalului vor urca zeci de bucătari, care vor împărtăși cu publicul rețetele lor preferate.

METRO Food Fest nu este doar despre gastronomie, dar și despre atitudine eco-friendly, METRO Moldova și partenerul general al evenimentului, Coca-Cola Moldova, încurajând adoptarea acesteia în afaceri, dar și viața de zi cu zi. Și cum experiențele gastronomice nu pot fi decât potențate de băutura preferată, vei putea schimba PET-urile de „Coca-Cola” pe mere de la poducătorii autohtoni. Iar dacă alegi să participi la un concurs cu tematică ecologică, ai șansa să câștigi premii apetisante.

Alți parteneri ai evenimentului: compania „Dina Cociug”.

Furnizorii de băuturi: Berăria „Litra”, vinăria „Chateau Vartely”, marca proprie METRO -„Rioba”.

Nu rata METRO Food Fest – experiențe culinare de la micile afaceri!