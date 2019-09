Țîrdea: Pentru „fericire deplină”, ne lipsește doar un procuror european Societate 3 septembrie 2019, 11:00

Pentru „fericire deplină”, Moldovei îi lipsește doar un procuror european.

Această opinie a fost exprimată de parlamentarul Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Țîrdea, transmite Noi.md.

„Am avut deja un așa-numit „euro-ministru”al Economiei - Stephane Bride (18/02/15 - 20/01/16). Cetățean al Franței, director al reprezentanței Ernst&Young în Moldova, angajat al Grant Thornton. Sub supravegherea sa vigilentă, în 2015, au fost sustrase 5,4 miliarde de lei în favoarea băncilor lui Șor!

Am avut și un „euro-guvernator” al Băncii Naționale - cetățeanul Franței și al României, Sergiu Cioclea. Timp de 7 ani el a condus biroul din Moscova al băncii franceze „PARIBAS”! Acest prieten a vîndut cele mai importante bănci ale țării - „Victoriabank” și „Moldova Agroindbank” - în favoarea băncii românești „Transilvania” și BERD. Le-a vîndut de cinci ori mai ieftin decît valoarea lor reală!

Am avut și 5 judecători europeni la Curtea Constituțională, la fel cetățeni ai României. Ei au călcat statutul limbii moldovenești, apoi a limbii ruse, apoi neutralitatea, apoi instituția președintelui, apoi democrația însăși, participînd la uzurparea directă a puterii!

Acum ne lipsește doar un euro-procuror! Iată vom numim un procuror din Sicilia sau România și vom trăi! Ce spuneți, domnilor? Poate merită să încercăm?”, a scris Bogdan Țîrdea pe pagina sa de pe o rețea de socializare.