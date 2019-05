Tehnologiile de dezumanizare care îngrozesc prin proporțiile lor

1. Educația copiilor se bazează pe schema de stimularea a comportamentului infantil în rîndul copiilor, cu alte cuvinte, procesul de maturitate socială este întîrziat artificial.

Acest lucru se face pentru a utiliza energia tinerilor în perioada sa cu cea mai mare activitate (de la 15 la 25 de ani). În toate timpurile istorice, principala masă de revoluționari era formată anume din această categorie de populație. Tînărul atinge maximul activității fizice și intelectuale spre vîrsta de 20 de ani, el este sănătos, inteligent, fierbinte, principial și fără compromisuri. Periculos, nu-i așa? Este suficient să ne amintim că Alexandru Macedon avea doar 20 de ani când și-a început ”cariera”, cneazul Sveatoslav nu avea mai mult de 30 de ani în momentul morții sale, Ivan Groaznîi a cotropit orașul Kazani la 22 de ani. Iar în zilele noastre (mai ales în Europa) la această vîrstă, tinerii sînt considerați "adolescenți". Anume aceasta este scopul educării infantilismului social, de a transforma creatorii istoriei în copii sănătoși și sigur. Și excesul de energie lasă să curgă undeva, de exemplu, în relații sexuale interzise, alcool, droguri sau infracțiuni stradale;2. Educarea fetelor și a băieților după standarde comune.Acest lucru este făcut nu atît pentru a insufla bărbăție femeilor, ci pentru a o lua de la bărbați;3. Realizarea unei imagini egocentrice a lumii.Egoistul este un singuratic, și aici cum să nu-l cităm pe Maiakovsky: "... o unitate este o prostie, o unitate este zero, una, chiar dacă foarte importantă, nu va ridica un butuc simplu, să na nai vorbim de o clădire cu cinci etaje...". Sau "divizează și cucerește" așa cum spuneau vechii romani;4. Formarea imaginii unei persoane "de succes".Pentru a fi testat, această persoană "de succes" nu este decît o imagine a sclavului ideal al sistemului. Cravată, sacou, carieră amețitoare, o casă minunată, mașini scumpe, vacanțe în străinătate, whisky irlandez. Minunat, da? Are noroc omul, dar, de fapt, el este un sclav ideal, pentru că el depinde, ca un dependent de droguri, de obiectele sale. De aceea el va face totul pentru a păstra stabilitatea sistemului, va tolera orice umilință în drumul său spre avansarea în carieră. El își va ascunde toate visele din copilărie atît de adînc în suflet, încît va uita sine însuși, transformîndu-se într-o ființă umană, într-un degenerat.Aici poate fi incluse și alte imagini ale "persoanelor de succes". Aici se află și zdravănul nene "mișto" cu o bere la bar și "tîrfa", care schimbă bărbații ca mănușile și doamna feminizată și gangsterul. În general, pentru orice gust și culoare. Alege ce dorești. Nu există aici doar imaginea apărătorului, imaginea războinicului, a mamei, a poetului, a omului de știință etc.5. Sex și violență, în loc de vitejie și dragoste.Nu este un secret că instinctele sexuale sînt printre cele mai puternice. În consecință, prin subiectul "sexului" poate fi influențată cu siguranță o persoană. În plus, instinctele sexuale, ca orice alte instincte, constituie partea noastră întunecată, animalică a personalității, inconștientul ordinii inferioare. Prin intermediul mijloacelor mass-media, a publicitatății, propaganei în literatura științifică și ficțiune, jocurilor pe calculator, sînt stimulate aceste instincte.Friedrich Nietzsche a spus: "Omul este o frînghie fixată între fiară și super-om - frînghia se află peste o prăpastie". Deci, din punct de vedere psihologic, "super-omul" este asociat cu cea mai înalta formă a inconștientului nostru, zonele, care constituie o sursă de inspirație creativă, știintifică, poetică, o sursa de fapte eroice. Iar zona inconștientului inferior are legături anume cu fiara, cu instinctele, cu violența și frica. Atît "supermanul", cît și fiara fac parte din noi înșine, doar că la unii "supermanul" domină "fiara", iar la alții, viceversa.6. Consumerismul în sensul său negativ este acea armă din arsenalul lor care "ucide" mai mulți "iepuri" deodată.Prin ce se deosebește consumismul de consum?Consumul se datorează nevoii naturale a individului de a intra în posesia unui sau altui obiect. Acest lucru este ușor de văzut în exemple. S-a rupt/uzat scurta, mergeți și cumpărați alta nouă - acesta este consumul, dar dacă mergeți și cumpărați o jachetă, deoarece are o culoare/formă la modă sau doar pentru că doriți să vă evidențați - aceasta este consumismul. Cu alte cuvinte, consumismul este consumul nelimitat, neîntemeiat în mod natural.De ce este atît de important acesta pentru sistemul existent? În primul rînd, consumismul este motorul modelului lor economic, deoarece stimulează în mod constant cererea, care la rîndul său stimulează producătorii să crească, iar electoratul împinge pentru noi împrumuturi, fără de care sistemul monetar existent se va prăbuși. În al doilea rînd, consumismul este un mare antidepresiv care reduce tensiunea socială în societate și, cel mai important, spectrul de obiective permise pentru populație. În al treilea rînd, precum orice "antidepresiv", el crează dependență, ceea ce înseamnă că îi face pe oameni dependenți, slabi și ușor de manipulat. În al patrulea rînd, el, din nou, deși într-o mai mică măsură, blochează inconștientul superior.7. Tabu pe generozitateGenerozitatea este periculoasă pentru sistemul lor, deoarece formează un comportament imprevizibil și incontrolabil la oameni. Lor le este frică de motive obscure, le este mult mai confortabil atunci cînd oamenii sînt conduși de setea lor de profit, poftă, dependență, viciu.8. Distrugerea valorilor familialeAcest element este oarecum reprodus de "sex și violență", dar are propriile sale specificități. Distrugerea valorilor familiare contribuie atît la distrugerea culturilor naționale, cît și la atomizarea societății, stimularea egoismului și comportamentului animalic.Aceste metode sînt departe de a fi o listă completă a armelor din arsenalul lor, însă scopul tuturor acestor metode este simplu - să omoare Sufletul, Sufletul vostru. Și cel mai interesant este faptul că această nenorocire are un singur remediu universal – să ne amintim și să ascultăm de noi eternul. Nu vă vindeți idealurile pentru hîrtia verde, nu acționați niciodată împotriva vocii interioare, chiar dacă pare rațională. Intelectul este un instrument esențial, dar în mare măsură nu poate fi explicat prin logica seacă. Omul nu are numai minte, ci și emoții, sentimente, intuiție. O persoană sănătoasă, trebuie să-și dezvolte toate cele patru aspecte. Și numai sufletul vostru este capabil să unească aceste părți contradictorii și incompatibile ale personalități voastre. Nu-l vindeți nici măcar sub frica de moarte sau sărăcie, este foarte dureros și lipsit de sens să trăiți cu un suflet vîndut. Deoarece sufletul tău îți cunoaște adevăratul scop. Cererile pot fi infinit de diferite, puteți fi oameni de știință, artiști, muzicieni, ingineri, constructori, țărani, războinici și mulți alții, puteți crea și distruge, nu vă fie teamă.Principalul lucru este să nu te transformi în degenerați, fără chipuri, morți vii ai sistemului care urăște sufletul”.autorul Andrei Romanov.