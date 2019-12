Țeapa mai multor studenți moldoveni care au vrut experiență în Finlanda

Au rămas şi fără experienţă, şi fără bani. Este vorba despre 14 studenţi ai Colegiului Financiar Bancar din Capitală, care susţin că au fost traşi pe sfoară de conducerea unei asociaţii obşteşti.

În noiembrie, aceştia urmau să participe la un schimb cultural în domeniul IT în Finlanda, însă lucrurile au luat o altă întorsătură. Tinerii au decis să rezilieze contractele, dar reprezentanţii organizaţiei refuză să le întoarcă banii.



Programul de schimb cultural era planificat în trei etape a cîte 10 zile. Prima călătorie a fost organizată în luna octombrie, a doua în noiembrie, iar cea de-a treia urma să înceapă în ianuarie 2020. Organizatorii au cerut cîte 250 de euro pentru mîncare de la fiecare student, iar potrivit lor, cheltuielile pentru drum şi cazare urmau să fie achitate de finlandezi. Această profesoară a însoţit în primul tur doi studenţi de la Colegiul Financiar Bancar, transmite Noi.md cu referire la Publika.



"Am ajuns şi în Sankt-Petersburg, acolo am stat în loc de o zi, patru. Doamna de la asociaţie mereu dispărea, nu ne oferea nicio explicaţie ce urmează, lumea era toată revoltată. Toată perioadă cît am fost cazaţi, copii au primit doar de două ori cîte 500 de ruble pentru mîncare", a spus profesoara Colegiului Financiar Bancar, Daniela Tărsînă.



Ajunşi acasă, atît profesoara, cît şi elevii le-au povestit colegilor prin ce experienţă au trecut, iar părinţii copiilor care urmau să plece în ultima etapă, au cerut socoteală responsabililor de la asociaţie.



"La momentul cînd s-au întors cei din primul tur ne-au spus că a fost o călătorie extraordinar de josnică, cînd am înţeles că trebuie să ne întoarcă banii, domnul Anatolie Mocrac, preşedinte al cîtorva asociaţii obşteşti, nu vrea să întoarcă banii, sub diferite pretexte. El spune că este în cardiologie, nu are bani şi urmează să împrumute de la vecini", a spus păgubaşa, Alina Bubliţchi.



Acelaşi lucru îl susţin şi alţi studenţi.



"În urma celor povestite de către colegii noştri am înţeles că nu a fost respectat itinerarul stabilit de la început, au mers pe un drum mai lung iar asta pentru a nu fi hrăniţi studenţii la timp. La fel, instituţia responsabilă de excursie nu şi-a respectat obligaţiunile contractuale."



"Banii nu ne-au fost întorși. Trebuia pe data de 25 noiembrie să ne fie înapoiaţi, domnul Anatolie Mocrac a scris şi o cerere în care era indicat asta, pe 25 dimineaţa ne-a spus că nu are banii la mînă şi dacă putem amîna pentru data de 27. Pe 27 am avut o adunare, a spus că îi va da pe 28, iar acum e deja doi decembrie şi el încă nu i-a înapoiat."



Am încercat să luăm legătura cu directorul asociaţiei, care este înregistrată într-un apartament din Capitală, însă nimeni nu ne-a răspuns. Părinţii spun că se vor adresa în instanţă pentru a-şi recupera banii.