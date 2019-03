Stratulat aruncă acuzații grave în ograda Spitalului Municipal de Copii Nr.1 "S. Lazo"

Pediatrul Mihai Stratulat continuă lupta cu spitalele de copii.

Într-o nouă postare acesta spune că se bucură că prin mesajele sale a reușit să schimbe situația la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 (Viaduc).”Mă bucur astăzi să întîlnesc tot mai mulți și mai mulți părinți ai căror copii au fost internați în ultimile luni la Spitalul Municipal Nr. 1 "Viaduc" fără a fi supuși radiografiei, fără diagnoze de pneumonie și fără tratamente cu antibiotice!!! Da, au fost internați pentru supraveghere, fiind de vîrstă fragedă, au fost internați cu diagnostic de bronșiolită și au primit inhalații, nici vorba de radiografie, pneumonie și antibiotice!!! De ce scriu acest lucru??? Pentru că mă bucur că am reușit prin tot ce am făcut eu în acești ani, inclusiv și prin postarea mea din iulie, să fac ca un spital să lucreze așa cum trebuie să lucreze!!!”, se arată în postarea pediatrului.Totodată, acesta scrie că din păcate, Spitalul Municipal de Copii Nr.1 "S. Lazo " încă opune rezistență și în continuare se ocupă de internări abuzive, diagnostice absolut neargumentate de pneumonii și tratamente abuzive cu antibiotice.”Dar lupta continuă... Am să revin cu dovezi audio, care confirmă că administrația acestui spital impune forțat spitalizarea copiilor pentru a completă numărul de paturi și a atrage finanțare maximă de la CNAM!!! Am să vin și cu info despre cîteva secții din cadrul Centrului Mamei și Copilului, care mai preiau practică Spitalului "S. Lazo"!!! Eu lupt pînă la capăt!!! To be continued”, mai scrie în postare Mihai Stratulat.