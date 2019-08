Strada pe care și ambulanța rămîne fără roți. Explicație oficială (FOTO, VIDEO)

Locuitorii spun că s-au săturat să aștepte ca să fie măcar cît de cît reparată această stradă. Șoferii, la fel îs nemulțumiți că mașinile lor se strică din cauză că autoritățile sînt nepăsătoare.Mai mult, cu cîteva zile în urmă, roata unei ambulanţe s-a rupt în timp ce se deplasa chiar pe această stradă, spre un pacient.În luna mai, oamenii ,,au protestat” în speranța că lucrurile se vor mișca spre bine, dar... nimic... Atunci ei au marcat cu vopsea albă fiecare groapă de pe asfalt.Oamenii spun că aproximativ o lună în urmă, strada a fost frezată și de atunci lucrările au fost lăsate baltă.Am contactat inginerul șef din cadrul Exdrupo, Cebanu Ion ne-a spus că șeful de sector ne-ar putea oferi mai multe detalii.,,Porțiunea din strada Costiujeni care nu este frezată aparține sectorului Centru al Capitalei, restul străzii aparține de Primăria Codru. Noi nu am efectuat lucrări pe strada Costiujeni. Acolo Primăria Codru știe ce s-a întîmplat, ei au finanțat, ei au granturi”, ne-a declarat șeful de sector responsabil de sectorul Centru, Filimon Anatol.Primarul de Codru, Munteanu Vladimir nu a răspuns la telefon fiind contactat de mai multe ori de către redacția Noi.md.

