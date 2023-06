Spînu: „Dorm liniștit și nu mă tem de dosare penale”

Fostul vicepremier, Andrei Spînu, susține că doarme liniștit și nu se teme de dosare penale: „Eu știu ce am făcut în perioada cînd am fost la minister”, a declarat Spînu în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

„Nu cunosc să fie vreun dosar pe numele meu. Pe subiectele care au ieșit în spațiul public, nu am fost audiat. Dar am fost audiat încă cînd eram ministru de Procuratura Anticorupție pe o informație referitor la Termoelectrica, notează noi.md cu referire la Unimedia.

Din comunicatele publice pe care le-au făcut instituțiile spuneau că sînt la faza pe investigație, pe fapte nu există un dosar pe numele meu.CNA și Procuratura Anticorupție vorbeau de anumite lucruri pe care le investighează.

Dorm liniștit și nu mă tem de dosare penale. Eu știu ce am făcut în perioada cînd am fost la minister. Am fost să asigur țara cu resure energetice și să am grijă se fie făcut în limitele legii”, a menționat Andrei Spînu.