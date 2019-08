Spectacol pe cer cu peste 25 de avioane în miniatură

Zeci de colecționari şi constructori de aeronave în miniatură s-au aventurat în cadrul unui concurs aviatic inedit. Evenimentul a adunat participanţi atît din Moldova, cît și din Ucraina și Belarus.

Peste 25 de aeronave de mărimea unor jucării au fost ridicate pe cerul de pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Zborul a depins atît de felul în care au fost construite aparatele, cît şi de măiestria pilotului care le ghida de la sol.



Alexandru Daci este medic chirurg, dar e pasionat de aviație. De zece ani participă la astfel de concursuri cu cele mai originale construcţii. De data aceasta a venit tocmai cu patru.



”Se efectuează fix ca și avionul mare. De exemplu: iaca, vedeți, noi facem întoarcere la dreapta, la stînga. Noi de jos, iar el acolo manevrează după mișcările noastre”, a spus participantul, Alexandru Daci.



Mihai Postică este cel mai mic participant. La numai nouă ani, băiatul spune că ştie totul despre aviație și nu este pentru prima dată cînd participă la concurs.



”Vreau să demonstrez că sînt cel mai bun pilot. Chiar dacă sînt cel mai mic. Și avionul meu va zbura cel mai mult și voi demonstra că sînt cel mai puternic”, a spus participantul, Mihai Postică.



Iurie Utiralov a venit tocmai din Ucraina pentru a-și demonstra abilitățile. El spune că nu a lipsit de la nicio ediţie a concursului.



”Practic acest gen de sport din 2010. Este destul de interesant. Aparatele le construiesc personal. Din cîte vedeţi, totul este asamblat manual: fuzelajul este din plastic, aripa este din poliester, acoperit cu lemn subțire”, a spus participantul din Ucraina, Iurie Utiralov.



Vizitatorii au rămas impresionați de spectacol şi spun că au admirat cu plăcere aparatele de zbor.



”Foarte interesant. Cînd am posibilitatea vin oricînd să privesc”.



”Ne place foarte mult. sîntem pentru prima dată aici”.



”Îmi place. Am venit să îl susținem pe prietenul nostru. Am venit din Belarus special pentru acest eveniment. Este interesant și neobișnuit.”



Concursul este la a cincea ediţie.