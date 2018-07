Specialiștii atenționează: Toate rîurile din țară sînt poluate (VIDEO)

Lacul de acumulare Ghidighici și situația deplorabilă în care se află acesta rămîne în afara atenției autorităților, și asta de mai mulți ani.

Opiniile au fost exprimate de ecologiști și reprezentanți ai instituțiilor de resort în cadrul emisiunii "Reflector analitic" la Accent TV. Oleg Sclifos, președintele Fundației pentru Dezvoltare Ecologică „Ecodava”, susține că, în ciuda sesizărilor multiple la adresa autorităților, lacul Ghidighici se transformă încet într-o mlaștină de deșeuri. El a relatat că, zilnic, în lac sînt vărsate deșeurile menajere ale întreprinderilor din zonă, iar autoritățile nu întreprind măsurile necesare pentru a stopa ilegalitățile.

„Am bătut alarma încă cu doi ani în urmă. Însăși problema lacului Ghidighici, a rîului Bîc este moștenită de la o guvernare la alta, iar astăzi avem ce avem. În 2015 am realizat șase expediții ecologice de-a lungul răului Bîc, unde am încercat să depistăm focarele de poluare, și situația nu este cea mai bună. Lacul se află într-o stare dezastruoasă, are mai muți factori poluanți. Chiar de la Călărași am depistat o sumedenie de rîulețe. Oameni nu dispun de rețele de canalizare și prin aceste rîulețe apele reziduale nimeresc direct în rîul Bîc. Nici la Strășeni situația nu este mai bună. Este o problemă care trebuie să ne pună în gardă”, a punctat Sclifos.

Potrivit lui Anatolie Prohnițchi, liderul Partidului Verde Ecologist, catastrofa ecologică amenință întreaga țară, nu doar lacul Ghidighici. Expertul susține că toate rîurile din țară sînt poluate și, prin urmare, nocive.

Măsuri ample în vederea stopării procesului de poluare a apei nu se întreprind, pentru că statul nu dispune de resurse financiare suficiente, susține Dumitru Proca, specialist principal al Agenției „Apele Moldovei”.

„Situația s-a complicat în ultimii 4-5 ani, inclusiv din cauza unei defecțiuni a apeductului de la Strășeni. A fost elaborat un plan de acțiuni privind exploatarea în regim de siguranță a lacului, însă puțin ce s-a realizat”, a explicat el.

Menționăm că deșeurile care ajung în lacul Ghidighici au o influență distrugătoare asupra ecosistemului iazului, inclusiv asupra peștelui. Scurgerile de deșeuri în lac au loc în mod frecvent deja de mai bine de cinci ani.