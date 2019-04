Șoţia regretatului actor Mihai Volontir cere să fie scoasă placa comemorativă a maestrului

Soţia regretatului actor Mihai Volontir cere să fie scoasă placa instalată acum un în cinstea maestrului, în centrul oraşului Bălţi.

Eufrosinia Dobîndă Volontir spune că este nemulțumită de felul în care arată aceasta şi spune că sînt greşeli în textul gravat. Şi fostul arhitect-şef al oraşului Bălţi, Boris Grițunic, spune că placa în memoria actorului a fost instalată cu grave abateri.Văduva Eufrosinia Dobîndă Volontir spune că autoritățile din Bălţi au făcut un lucru de mîntuială și nu au luat în calcul părerea familiei actorului atunci, cînd au stabilit cum va arăta placa comemorativă."Încercați să citiți ce scrie a acolo că nu poți. În primul rînd, sînt greșeli acolo. Eu nu am acceptat-o deodată. De acum nu trebuia să o pună, dacă eu nu am acceptat schița cînd m-au chemat s-o văd. Ei m-au chemat la primărie. Cum să mai acționez? Să iau un lom și să mă duc să o stric de acolo, să o cobor eu? Nu pot", a spus soția actorului Eufrosinia Dobîndă Volontir.Şi fostul arhitect-şef al oraşului Bălţi, Boris Grițunic, crede că placa trebuie schimbată."Părerea mea, din punct de vedere compozițional este absolut greșit. Pe un portal, dacă pe o fereastră verticală, sau numiţi-o cum vreți, s-a pus orizontal. Niciodată nu se face așa. Acolo putea să fie o placă pătrată, dar așa de mare ca ea să se vadă de pe trotuar", a afirmat arhitectorul Boris Grițunic.Boris Grițunic spune că va propune să fie demontată placa, dar nu înainte de a dezveli bustul lui Mihai Volontir de pe Aleea Clasicilor Culturii naționale. Eveniment va avea loc pe 31 august."De ce nu au scos-o măcar la Consiliul Urbanistic? Acolo toți ar fi fost contra, toți. La una din ședințele Consiliului Urbanistic, eu o să ridic întrebarea. Trebuie să revenim, să facem să fie gospodărește", a mai adăugat arhitectorul Boris Grițunic.De cealaltă parte, arhitectul-șef al municipiului Bălți , Veaceaslav Coadă, spune că placa în cinstea lui Mihai Volontir a fost realizată de specialiști și nu vede motive întemeiate pentru a o demonta."Schița a fost executată de un arhitect din colectivul Direcției Arhitectură. Schița plăcii nu a fost examinată la Consiliul Urbanistic, deoarece consiliul nu examinează așa obiective mărunte. Vreau să adaug că plăcile comemorative de pe clădiri sau în locurile văzute sînt gestionate de Direcția Cultură", a precizat arhitectorul-şef al oraşului Bălţi, Veaceaslav Coadă.Mihai Volontir a decedat pe 15 septembrie 2015, la vîrsta de 82 de ani. Actorul a jucat zeci de roluri în teatru și cinema, dar a devenit celebru în toată Uniunea Sovietică după interpretarea rolului Budulai din serialul Țiganul și Reîntoarcerea lui Budulai.Printre numeroasele distincții pe care le-a primit Mihai Volontir se numără și Ordinul Republicii.