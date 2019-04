Şomajul, pe cale de dispariţie în Republica Moldova Societate 3 aprilie 2019, 09:00

Numărul șomerilor în 2018 descrește considerabil față de nivelul anului 2017. Biroul Național de statistică a estimat un număr de 38,4 mii de șomeri, cu 12,2 mii mai puțini decît anul precedent.

Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 58,4% din numărul total de șomeri şi persoanele din mediul urban – 65,6%.

Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,0%, fiind mai mică fată de anul 2017 (4,1%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,5% iar la femei - de 2,5%; în mediul urban – 4,5% și în mediul rural, respectiv, 1,8%.

În rîndul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 7,4%, iar în categoria de vîrstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 5,6%.

În anul 2018, ponderea tinerilor NEET (Persons Not in Employment, Education or Training) a constituit 27,1% din numărul total de tineri cu vîrsta de 15-29 ani (cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru).