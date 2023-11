Solicitarea lui Ceban de a organiza tîrgul de Crăciun în comun. Ce spun reprezentanții Guvernului

Guvernul a primit scrisoarea lui Ion Ceban în privința amenajării Capitalei de sărbătorile de iarnă și o va examina.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvînt al Guvernului, Daniel Vodă.

Fiind întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă Guvernul a primit scrisoarea primarului Capitalei, Ion Ceban și ce planuri are Executivul pentru sărbătorile de iarnă care se apropie și amenajarea orașului, purtătorul de cuvînt al Executivului, Daniel Vodă, a menționat că Guvernul are un plan, la fel cum am avut și în anii precedenți, și acest plan este de cooperare cu toată lumea cointeresată, transmite Noi.md cu referire la stiri.md.

„Am primit acea corespondență, o vom examina. Dar, dorința noastră este ca tîrgul de Crăciun să nu să se rezume doar la o conversație în zona Capitalei, ci să fie în toată țara, în sensul în care toată Republica Moldova sărbătorește Crăciunul”, a mai adăugat Daniel Vodă.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, împreună cu echipa sa au transmis către Guvern și Ministerul Culturii o scrisoare prin care vin cu propunerea ca evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă să fie realizate în comun în Capitală.

De menționat că, și anul trecut, Ion Ceban a solicitat Guvernului să organizeze un Tîrg de Crăciun comun, prin care să se economisească bani și resurse.