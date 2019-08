Soarta Liceului „Prometeu-Prim” – pe seama unui concurs trucat

La 3 iulie, după 28 de ani de activitate, Aurelian Silvestru a fost demis din funcția de director al Liceului „Prometeu” din Chișinău, de către alți doi fondatori ai instituției, Stepan Cioclea și Nicu Roman, în urma unui conflict de interese, după cum afirmă ultimul.

Astfel, pe 13 august, a avut loc cea de-a doua etapă a unui concurs public desfășurat pentru ocuparea funcției de director al Liceului „Prometeu”, la care au fost intervievați trei candidați aleși în prealabil de comisia de consurs, scrie Ziarul de Gardă Concursul a fost lipsit de transparență, mass-mediei și unor profesori ai liceului fiindu-le restricționat accesul. Mai mult decît atît, evenimentul nu s-a desfășurat la liceu, ci pe str. Nicolae Iorga, 20, unde își are oficiul unul dintre fondatorii liceului, Stepan Cioclea, director „Planta-Vin” SRL.Cei trei candidați pentru funcția de director al Liceului „Prometeu” au fost Tatiana Verdeș, Ion Popov și Daniela State.Tatiana Verdeș este doctor conferențiar, deține grad didactic superior și este prorector pentru activitatea științifică la Universitatea de Studii Politice-Economice „Constantin Stere”, dar și profesoară de limbă și literatură romînă la Liceul Teoretic „ Ștefan Cel Mare ”. Aceasta spune că pentru ea acest concurs a fost mai mult o provocare, decît „o dorință arzătoare”.„Am o experiență și bune practici, pe care mi-aș dori să le implimentez și în Liceul „Prometeu-Prim”. Am văzut anunțul și m-am gîndit de ce să nu încerc, cu atît mai mult că motivația cea mare a fost copiii. Îmi doresc să fiu aici, ca să fie și copiii mei aici”,menționează candidata.Dacă va cîștiga concursul, Tatiana Verdeș spune că va realiza o analiză mai riguroasă și va ține cont de necesitățile și prioritățile elevilor, părinților și a cadrelor didactice. Întrebată dacă ea cunoaște suficent activitățile din cadrul Liceului „Prometeu-Prim”, candidata a spus că vrea să se focuseze pe soluții și nu pe probleme. Mai mult de atît, în fața comisiei, Verdeș a recunoscut că nu a identificat probleme în activitatea instituției. Aceasta spune că primul pas în calitate de director ar fi o formare continuă ce ține de managementul proiectelor, dar și internaționalizarea certificatelor – „e foarte real, am pus pași concreți în prezentarea mea”.În timp ce discutam cu prima candidată, deși fusese anunțată o pauză de 15 minute, peste 7 minute, președintele comisiei a încuiat ușa și nu ne-a mai permis să asistăm la prezentarea celui de-al doilea candidat, Ion Popov, director al Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Chișinău.La final de prezentare, ne-am apropiat de candidat. Acesta ne-a spus că nu vrea să apară în mass-media, pentru că „nu e vorba de o funcție atît de înaltă”. Acesta a povestit că este director al Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” de doi ani și jumătate. Întrebat de ce nu a rămas să facă în continuare schimbări în instituția în care activează, Popov a spus că „eu, în genere, sînt un jucător, cîștig, nu cîștig – intru în Joc ”. Candidatul spune că prioritatea lui este un învățămînt de calitate și că își dorește ca Liceul „Prometeu” să devină un model pentru toate instituțiile din țară.Zinaida Vîrlan, directoarea adjunctă pentru Educație la Liceului „Prometeu-Prim”, care a asistat la interviul cu cel de-al doilea candidat, ne-a povestit că Ion Popov s-a dovedit a fi departe de ceea ce reprezintă azi „Prometeu”.„Am avut impresia că i-a fost pregătită prezentarea, avea greșeli cînd citea informația. Răspunsurile la întrebări erau stranii, fie că nu înțelegea întrebările, fie dădea un răspuns evaziv care era mult prea îndepărtat de întrebarea care i se adresase. Era clar că domnul nu era pregătit să răspundă la întrebări”,a spus Zinaida Vîrlan.Continuarea articolului o puteți citi pe Ziarul de Gardă