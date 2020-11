Sînt sau nu gata moldovenii să fie vaccinați contra COVID-19?

De ceva vreme, R. Moldova înregistrează practic zilnic peste o mie de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Spitalele sînt arhipline, iar autoritățile sînt în așteptarea unei „minuni” - un vaccin, prin care ar putea să „îmblînzească” temutul virus.

Pînă a fi informați oficial despre faptul că țara noastră a primit primul lot de vaccin, am vrut să vedem părerea oamenilor, care de mai bine de jumătate de an trăiesc cu frica-n sîn. Așa că am ieșit în stradă, întrebîndu-i direct pe oameni dacă ar fi de acord să se vaccineze și de unde și-ar dori să provină vaccinul.

Majoritatea oamenilor spun că nu se vor vaccina nici în ruptul capului, frică fiindu-le de efectele adverse ale vaccinului asupra sănătății. Totodată, unii spun că un vaccin bun ni l-ar putea oferi Federația Rusă, pe cînd alții declară că nu contează de unde va veni acesta, ci important este să fie unul bun.

„Eu nu cred că voi face imediat, voi aștepta să văd ce efecte adverse va avea vaccinul la ceilalți oameni. În viitor voi decide, acum cu siguranță nu vreau”, a declarat o intervievată.

„Eu sînt sceptică, aș aștepta să văd ce fac celelalte state. Eu nu aș fi deacord ca acest vaccin să fie obligatoriu sau să fie impuși copiii să se vaccineze, pentru că ei au altă imunitate”, a menționat o tînără întîlnită pe stradă.

„Nu credem în vaccin, nu credem că are sens. Este o minciună și de la el apar foarte multe neplăceri, nu aș risca cu viața copiilor”, a opinat o locuitoare a capitalei.

„Nu vreau, pentru că el nu e testat. Nu contează cine l-au făcut - rușii sau americanii- important să fie certificat”, a spus un alt intervievat.

Amintim că, portalul de știri Noi.md a lansat un sondaj online, la care puteți participa, răspunzînd la întrebarea: „În care vaccin împotriva COVID-19 ați avea mai mare încredere?”.