Sergiu Lucinschi, condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu executare

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie al României l-au condamnat definitiv, pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova, la 2 ani şi 4 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi participaţie improprie la fals intelectual, transmite romaniatv.net.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2014 - martie 2015, Sergiu Lucinschi, avînd parte de complicitatea lui Radu Pricop, a făcut asupra omului de afaceri Alexandru Horpoş, denunţător în cauză, acţiuni de constrîngere, pentru a-l determina să-i trimită suma totală de 4 milioane euro, nedatorată de acesta din urmă."Astfel, firma la care Lucinschi era asociat/acţionar a introdus la DIICOT o plîngere penală, dînd, în mod intenţionat, unor afaceri comerciale nerentabile o încadrare juridică penală. Acţiunile de constrîngere au constat în condiţionarea retragerii plîngerii penale respective de acceptul omului de afaceri de a remite suma de bani menţionată. De asemenea, inculpatul Lucinschi i-a promis omului de afaceri că va depune diligenţele necesare astfel încît să fie schimbată încadrarea juridică a tuturor faptelor care făceau obiectul plîngerii într-o infracţiune pentru care, la retragerea plîngerii prealabile, ancheta încetează", spun procurorii.De asemenea, în perioada decembrie 2014 - martie 2015, pentru a mări presiunea şi mai puternic Lucinschi a pretins că are influenţă, prin intermediul unor persoane importante, asupra organelor judiciare implicate în instrumentarea unor cauze penale care-l priveau pe omul de afaceri, aflate în lucru la procurorul Remus Jurj.În urma acestor presiuni repetate Lucinschi a pretins şi a primit de la omul de afaceri dreptul de creanţă asupra sumei de 2 milioane de euro, în forma unui contract fictiv de împrumut."În urma semnării contractului fictiv de împrumut a fost identificată de inculpatul Pricop, care, în perioada decembrie 2014 - martie 2015, l-a sprijinit în activitatea infracţională pe Lucinschi, prin formularea mai multor rezolvări, menite să justifice remiterea banilor către acesta. Prin acest document, întocmit la sub presiunea asupra lui Pricop, Sergiu Lucinschi a declarat în mod nereal, sub semnătură proprie, în faţa notarului public, că, în perioada 2008-2010, i-a dat omului de afaceri cu titlu de împrumut suma de 2.000.000 euro, omul de afaceri recunoscînd acest lucru şi angajîndu-se să îi întoarcă pînă la data de 24 decembrie 2015", mai arată DNA.