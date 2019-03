Seismologii trag alarma privind blocurile vechi din Capitală. Reacția autorităților (VIDEO)

În timp ce industria imobiliară crește și se dezvoltă în fiecare zi, blocurile cu o vechime de cîteva decenii rămîn a fi uitate.

În anul 2014 Guvernul Republicii Moldova a emis un regulament cu privire la inventarierea tehnică și pașaportizarea clădirilor construite conform proiectului de tip serie. Deși în document este indicat că respectarea acestuia este obligatorie, cinci ani mai tîrziu starea în care se află blocurile vechi din capitală rămîne a fi o necunoscută.„Noi ne-am liniștit cu cutremurele care au fost în 1977, 1987, 1990 prin faptul că nu am avut avarieri și pierderi de vieți omenești. Asta într-un fel a liniștit autoritățile, dar nu înseamnă că trebuie să fim liniștiți pentru că în orice moment ar putea să se întîmple un cutremur”, a declarat seismologul Ion Ilieș.Acum cîțiva ani seismologii moldoveni au colectat date cu privire la construcția mai multor clădiri din capitală. Din cele 25000 de blocuri evaluate, aproximativ 83% au o vîrstă care depășește un secol și prezintă un grad sporit de uzură. Potrivit specialiștilor, anume aici locuiește aproximativ 10% din populația orașului.Solicitat de către de jurnaliștii Agora , în diferite zile, la diferite ore, arhitectul-șef al capitalei a refuzat să ofere vreun comentariu susținînd de fiecare dată că este ocupat:„Eu întotdeauna am oameni. Sînt în ședință. Dvs cu ce întrebări? Eu înțeleg lucrul dvs, dar imaginați-vă că și noi tot lucrăm. Nu stăm de veghe să răspundem întotdeauna la toate întrebările. Pînă la masă am avut ședință, acum am alt lucru. Luați-mă pe jumătate de salariu la dvs la televiziune și atunci o să lucrăm”.Întrebat dacă Primăria are un plan de acțiuni în ceea ce ține de inventarierea tehnică a blocurilor vechi din capitală, edilul-șef interimar a răspuns:„Eu am avut o discuție cu domnul Grozavu care patronează domeniul respectiv. Dînsul mi-a zis că expertiza care a fost făcută nu a arătat o stare de avariere a niciunui bloc. Noi nu avem un plan de acțiuni pentru că nu avem semnalate probleme deocamdată”.