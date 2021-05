Se anunță deconectări de lumină programate pentru marţi, 25 mai

or. Codru: str. Soarelui 87/1 parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Codru: str. Mihai Juraveli, Sf.Ion, Sf.Pavel, Sf.Petru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Anenii Noi: str. Alexei Şciusev, Alexei Şciusev str-la, Artezianschii Per, Artizeanscaea, Chişinăului, Concilierii Naţionale, Doina, Iujnaea, Livezilor, N.Berzarin, Nucarilor, Piaţa 31 Augusta 1989, Prietenie str-la, Primăverii, Suvorov, Uzinelor str-la, Victoriei, Zoia Kosmodemianskaea, Zorile parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Roşcani: str. 31 August 1989, V. Vîzii, Roşcani parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bulboaca: str. 31 August 1989, Alexandru Marinescu, Bucureşti, Bulboaca , Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Gaidar , Gheorghe Asachi, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Milesti , Mitropolit Petru Movilă, Morilor, Neguţe, Nucarilor, Păcii, Petru Marinescu, Petru Rareş, Podgorenilor, Roşcani str-la, Serghei Lazo, Serilor, Speiei, Suveranitaţii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tighina, Traian, Uzinelor, Vasile Lupu, Victoriei, Vişinarilor, Zubcu Codreanu, Fîntînilor, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexei Mateevici, Miron Costin, Ion Creanga parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Şerpeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cahul: str. Crihana Veche, Dunării, Garoafelor, Griviţei şos., Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 14:000 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dimitriu, George Coşbuc, Independenţei, Izvoarelor, Livezilor, Mestecenelor, Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Şcheia şos., Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Roșu parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Tătărești parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cîșlița Prut: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Grănicerii, Ion Creangă, Lenin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Tineretului, Vasile Alexandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cîșlița Prut: str. 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Grănicerii, Ion Creangă, Lenin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Tineretului, Vasile Alexandri, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:50 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Slobozia Mare: str. Barbu Lăutaru, Ciocîrliei, Comsomoliscaea, Drujbî per., Florilor, Fratii Brescan, Grădinilor, Independenţei, Izvoarelor, Lenin str-la, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, N.Trifan, Nuferilor, Petru Rareş, Plopilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Prietenie, Sărăieni, Sfătul Ţării, Sportivilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt., Tatarca Noua, Tineretului, Trandafirilor, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Vierilor, 31 August parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:50 pentru manevre operative de scurtă durata